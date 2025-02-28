Минздрав заявил, что вовремя закупил препараты для диабетиков. Люди винят их во лжи

Posted 28 февраля, 10:55
Published 28 февраля, 10:55
Modified 28 февраля, 11:02
Updated 28 февраля, 11:02
25 февраля «ПМ» обратил внимание на жалобы жителей, больных диабетом, и их родственников — они не могут получить льготные лекарства и другие необходимые им медицинские товары.
«ПМ» говорил с двумя жительницами, которые оставляли жалобы. Они рассказали, что проблемы с препаратами для диабетиков — это ежегодная история. Но в этом году проблема стала глобальнее.
«2025 год побил все рекорды, мы оказались не обеспечены от слова совсем! Не выдают тест полоски для определения глюкозы крови, расходники для инсулиновых помп: картриджи для заправки инсулина, канюли — это иглы, инфузионные наборы — это шланги, через которые поступает инсулин. Поликлиники своё дело делают добросовестно, рецепты нам выписывают вовремя, ну, а дальше — аптека, препараты ставят на отсрочку и сколько ждать одному богу известно», — делится Ия.
«Сейчас проблема глобальнее, она вышла на уровень города. Нужные препараты, видимо, не закуплены, поэтому их просто нет, рецепты уходят на отсроченное обслуживание», — сообщила Дарья.
Оперативно получить комментарий о ситуации от краевого минздрава «ПМ» не удалось. За три дня пресс-секретарь минздрава не ответил на наши сообщения. Мы отправили министерству официальный запрос, но ответа пока не получили.
Однако нашим коллегам из ТВК минздрав дал комментарий. В министрестве заявили, что все медикаменты закуплены вовремя — как для детей, так и для взрослых:
«Лекарственные препараты, расходные материалы к инсулиновым помпам для обеспечения на льготных основаниях отдельных категорий граждан, страдающих сахарным диабетом, своевременно закуплены министерством здравоохранения края, имеются на уполномоченном складе и в аптечной сети в достаточном количестве. Системы для непрерывного мониторинга глюкозы для обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, закуплены министерством и имеются на уполномоченном складе и в аптечной сети в достаточном количестве».
При этом красноярцы стали в ответ обвинять министерство во лжи и писать, что у них есть проблемы с получением препаратов.
«Красиво министерство лапшу на уши вешает. У нас все есть, но мы вам не выдаём. Самим нужно».
«Какое-то абсолютно наглое враньё со стороны министерства! Вчера выписал рецепты на инсулин, тест полоски, инфузионные наборы к помпе. Ничего нет в аптеке! Сегодня поеду искать в других аптеках по городу».
«Как это, все закуплено, все есть, а почему тогда диабетикам не выдаётся?»
«Это конечно какой-то кошмар! Ходим, как с протянутой рукой! В Красноярском крае не соблюдаются клинические рекомендации и стандарты обеспечения! Министерство просто обманывает, что всё закуплено! Ответьте, пожалуйста, на вопрос: почему у нас список из пятидесяти человек, кто стоит на очереди за своими лекарствами и датчиками для измерения глюкозы в крови? Это просто геноцид людей с сахарным диабетом».
«Добрый день, полчаса назад была в губернской аптеке №273 на Судостроительной — нет ничего. Инсулин, полоски, порты — всё на отстрочке. Ребёнок с диабетом 1 типа не может без инсулина».
«По факту получается министерство здравоохранения откровенно лжёт. Причём абсолютно официально».
«Сегодня мне не смогли выписать резервуары к помпе, ланцеты для прокалывания пальцев и спиртовые салфетки потому что программа не даёт выписывать рецепт из-за отсутствия препаратов на складе в аптеке».