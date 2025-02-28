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Posted 28 февраля, 09:53

Published 28 февраля, 09:53

Modified 28 февраля, 09:58

Updated 28 февраля, 09:58

На улицах Красноярска показывают запуск ракеты в космос

На улицах Красноярска показывают запуск ракеты в космос

28 февраля 2025, 09:53
Фото: МАЕР.
28 февраля Роскосмос запустил ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс». Жители Красноярска могут увидеть это прямо с улиц города.

Запуск ракеты в прямом эфире транслировали на медиафасадах медиахолдинга МАЕР на проспекте имени Газеты «Красноярский рабочий», 30, Острове Отдыха, 11г, на улицах 9 Мая, 83 и Караульной, 47, а также на проспекте Металлургов на повороте на мост. Эти кадры показывают в течение всего дня.

«Впервые наш медиахолдинг совместно с Роскосмосом провел уникальную ночную трансляцию запуска космического корабля. Только на цифровых уличных экранах запуск корабля в режиме реального времени и дневные повторы увидят свыше 12 млн человек», — заявил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Роскосмос запустил ракету в 00:24 по московскому времени (в 4:24 по красноярскому) с космодрома «Байконур» в Казахстане. «Союз-2.1а» доставит на Международную космическую станцию (МКС) необходимое оборудование, одежду, продовольствие и лекарства, а также топливо.

Ночной запуск «Прогресса МС-30» транслировали в Московской области, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Кемерове, Краснодаре, Оренбурге, Сочи, Новосибирске, Самаре, Казани, Хабаровске, Омске, Нижнем Новгороде, Уфе.

Видео: МАЕР.

Как сообщили в холдинге МАЕР, за прошлый год их информационные кампании с Роскосмосом увидели почти полмиллиарда раз.

«За последние пять лет российская космическая отрасль провела серию успешных и безаварийных запусков. И каждый такой по-своему уникальный проект объединяет Россию, показывает всему миру, что наша страна обладает всеми технологиями и возможностями для покорения космоса и может решать любые задачи», — добавил Константин Майор.

От Южно-Сахалинска до Владикавказа на своих ресурсах трансляцию провели СМИ, вошедшие в холдинг МАЕР. В компании уверяют, что создание полноценной экосистемы медиа дает возможность выстраивать максимально эффективную коммуникацию с любой аудиторией: и на улицах городов, и в онлайн-СМИ, и в диджитал-каналах. Ежемесячная аудитория всех ресурсов холдинга на сегодняшний день составляет 50 млн человек.

  • Медиахолдинг МАЕР владеет крупнейшей высокотехнологичной цифровой сетью рекламных поверхностей, которая на сегодняшний день обеспечивает свыше 8,2 млрд визуальных контактов в месяц. В ближайшее время медиахолдинг намерен запустить Единую платформу цифровых коммуникаций, в основу которой легли 24 патента и 37 технологических решений.
#Владислав Савончик#Видео
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