«Назначили девочку»: экс-главврач больницы №4 возмутилась назначением нового

Posted 28 февраля, 04:39
Published 28 февраля, 04:39
Modified 28 февраля, 07:54
Updated 28 февраля, 07:54
«С 24.02.25 года в КМКБ N4 назначили нового главного врача. Я согласна, что надо уходить на пенсию, у кого нет желания работать и не позволяет возраст. В больнице есть достойные кандидатуры на должность главного врача: мои заместители, люди, которые проработали в больнице не один год, и кто знает, как надо организовать правильно работу по экстренной и плановой качественной медицинской помощи. И нам назначили девочку, 33 лет, которая ни дня не работала в практическом здравоохранении. Вопрос: как Вы думаете, какая перспектива у одного из лучших стационаров Красноярского края?» — написала Фокина у себя на странице во «Вконтакте».
Также Фокина оставила комментарий под постом больницы о назначении Кожуховой. Экс-главврач заявила, что на должность нужно было назначать человека, который имеет практический опыт и знает больницу.
«На должность главного врача надо назначать человека со знанием больницы и имеющим практический опыт, а не теоретический. Сивова Евгения Николаевна (заместитель главврача по медицинской части — прим.ред.) достойный кандидат на эту должность».
В комментариях некоторым пользователям ответил представитель больницы, лишь сообщив, что главврачей назначает минздрав.
Как сообщили в больнице, в 2014 году Кожухова окончила КрасГМУ, затем обучалась в ординатуре и аспирантуре.
В 2018 году она была заведующей кабинетом статистики в скорой. С 2019 по 2023 год занимала должность заместителя главврача по организационно-методической работе красноярской скорой. С 2023 года была заместителем главврача по клинико-экспертной работе перинатального центра.
В последний месяц в сфере краевого здравоохранения напряженная ситуация. Сначала появились новости о массовом сокращении главных врачей больниц, затем о закрытии отделений и увольнении медперсонала.