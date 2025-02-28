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Posted 28 февраля, 04:39

Published 28 февраля, 04:39

Modified 28 февраля, 07:54

Updated 28 февраля, 07:54

«Назначили девочку»: экс-главврач больницы №4 возмутилась назначением нового

«Назначили девочку»: экс-главврач больницы №4 возмутилась назначением нового

28 февраля 2025, 04:39
Фото: соцсети.
Бывший главный врач Красноярской межрайонной больницы № 4 Альбина Фокина высказалась о назначении нового руководителя — им стала 33-летняя Вероника Кожухова. Фокина назвала ее девочкой, которая «ни дня не работала в практическом здравоохранении».
«С 24.02.25 года в КМКБ N4 назначили нового главного врача. Я согласна, что надо уходить на пенсию, у кого нет желания работать и не позволяет возраст. В больнице есть достойные кандидатуры на должность главного врача: мои заместители, люди, которые проработали в больнице не один год, и кто знает, как надо организовать правильно работу по экстренной и плановой качественной медицинской помощи. И нам назначили девочку, 33 лет, которая ни дня не работала в практическом здравоохранении. Вопрос: как Вы думаете, какая перспектива у одного из лучших стационаров Красноярского края?» — написала Фокина у себя на странице во «Вконтакте».

Также Фокина оставила комментарий под постом больницы о назначении Кожуховой. Экс-главврач заявила, что на должность нужно было назначать человека, который имеет практический опыт и знает больницу.

«На должность главного врача надо назначать человека со знанием больницы и имеющим практический опыт, а не теоретический. Сивова Евгения Николаевна (заместитель главврача по медицинской части — прим.ред.) достойный кандидат на эту должность».

В комментариях некоторым пользователям ответил представитель больницы, лишь сообщив, что главврачей назначает минздрав.

Как сообщили в больнице, в 2014 году Кожухова окончила КрасГМУ, затем обучалась в ординатуре и аспирантуре.

В 2018 году она была заведующей кабинетом статистики в скорой. С 2019 по 2023 год занимала должность заместителя главврача по организационно-методической работе красноярской скорой. С 2023 года была заместителем главврача по клинико-экспертной работе перинатального центра.

В последний месяц в сфере краевого здравоохранения напряженная ситуация. Сначала появились новости о массовом сокращении главных врачей больниц, затем о закрытии отделений и увольнении медперсонала.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Здравоохранение#Назначение
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