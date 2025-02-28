Новая глава минздрава дала интервью. Что она сказала о сокращениях и закрытии больниц

Posted 28 февраля, 08:44
Published 28 февраля, 08:44
Modified 28 февраля, 09:18
Updated 28 февраля, 09:18
Наталия Говорушкина дала интервью газете «НКК». Один из вопросов звучал так: «В некоторых учреждениях в последние месяцы поменялись главврачи. С чем это связано?»
Министр ответила, что это «обычная ротация кадров».
«Кто-то ушел на пенсию, кто-то сменил место жительства по семейным обстоятельствам. Отдельной задачи по смене главных врачей нет, это естественный процесс. Те, кто хочет работать и улучшать качество оказания медпомощи в крае, находятся на месте и вместе с новой командой минздрава помогают мне сегодня выстраивать новую систему».
Вопросов о закрытии больниц и стационаров и сокращении других сотрудников больниц Говорушкиной не задали. Однако министр немного рассказала о штатном расписании больниц.
Штатное расписание в больнице — документ с информацией о структуре, численности работников медицинской организации, распределением обязанностей между ними.
Говорушкина считает, что работу со штатными расписаниями надо вернуть.
«Здесь все просто: наше министерство, как и другие, живет и работает в условиях определенной сезонности: квартал, полугодие, год, три года… С этим связано планирование и защита бюджета, и работа со штатными расписаниями. Каждый год они должны рассматриваться и утверждаться. Какие-то обстоятельства мешали этому в последние годы».
Министр говорит, что теперь утверждать штатное расписание перед минздравом будет не только главврач, но его замы и экономисты медучреждения.
«Я приглашаю руководителя медучреждения с его командой — заместителями, экономистами. И мы вместе с ними и с фондом обязательного медицинского страхования смотрим сразу весь комплекс вопросов — сколько коек, как они работают, как больница справляется со своими задачами, какими кадровыми ресурсами. В формате такого „штурма“ хорошо видны все недоработки. Смотрим, как рассчитана функция врачебной должности — есть такой показатель. Там определяется, например, что поликлинический врач должен сделать на ставку, сколько пациентов должен принять. Необходимо оценить и оборот койки в году, она должна работать 330 дней, на ней должны быть пациенты, под это выделены деньги и средства ОМС».
Говорушкина считает, что главные врачи и минздрав «должны использовать свои полномочия и подстраивать штатные расписания учреждений под решение проблем».
«Некоторые коллеги этого не уловили, и их приходится отправлять обратно, чтобы они соотнесли свои планы со своими пациентами».
В интервью Говорушкина отметила, что ни одно штатное расписание не утверждено, потому что «работа по балансировке штатов» продолжается.
Еще министр рассказала о формировании «медицинских округов».
«У нас есть опорные населенные пункты — такие как Норильск, Ачинск, Минусинск, Канск, Лесосибирск и другие. Это стратегические территории и с точки зрения экономики, и медицины. Поэтому они станут базовыми точками в сетевой модели организации медицинской помощи. Будем их усиливать и кадрами, и оборудованием».
Министр говорит, что её не устраивает ситуация, когда житель после получения помощи в амбулатории сразу едет в больницу Красноярска, а не района.
«У нас в крае организована трехуровневая система оказания медицинской помощи. Первый уровень — это ФАПы и амбулатории. Второй — межрайонные и районные больницы. И третий уровень — больницы Красноярска, где пациент может получить высокотехнологичную медпомощь. Иногда мы видим, что человек с первого уровня почему-то переезжает сразу на третий. Хотя он вполне бы мог у себя в районе получить необходимую медицинскую помощь, а не ехать далеко».
В середине февраля красноярский политолог Алексей Аксютенко заявил, что, по информации «неравнодушных граждан», новому министру здравоохранения края Наталии Говорушкиной якобы направили на утверждение документы, предусматривающие сокращение отделений в больницах края, которые не выполняют план, и медперсонала, а также закрытие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в деревнях с населением менее 100 человек.
Минздрав края сначала не комментировал суть сообщений, но называл «данные непроверенными» и предлагал обращаться за комментариями в сами больницы. Министр здравоохранения Наталия Говорушкина не давала публичных комментариев или опровержений.
Спустя неделю после обсуждения в СМИ и соцсетях на сайте минздрава опубликовали тексты с информацией по теме. Минздрав сообщил, что в крае появятся 35 новых ФАПов, 15 врачебных амбулаторий, две новые поликлиники и две женские консультации. Заявлялось, что в крае не планируют закрывать роддома и родильные отделения, а также ФАПы, в том числе в малонаселенных северных поселках.
Опубликовали и персональный комментарий Говорушкиной, который она дала на заседании комитета в заксобрании. Министр сказала о «задаче сделать помощь доступнее в том числе в тех территориях, где она нужна».
Депутат ЗС Илья Зайцев уверял, что в больницах Красноярского края не собираются сокращать персонал. Он заявил, что «шум» якобы могли поднять намеренно из-за того, что в сфере «начали наводить порядок».
Краевой минздрав в ответе депутату заксобрания Алексею Бойкову сообщил, что не принимал решений о сокращениях в больницах края. Однако там отметили, что руководители медучреждений имеют право самостоятельно определять численный состав организации.
В министерстве предложили закрыть круглосуточные стационары в больницах из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов и перепрофилировать их в дневные отделения. Сокращенных медработников планируют перевести в другие медучреждения, а пациентам предлагают обращаться в районные больницы.
Бойков считает, что нет никаких гарантий, что сотрудникам дадут работу. По подсчетам парламентария, перераспределение может затронуть около 75% работников малокомплектных больниц.