Отчет об истории автомобиля в Автотеке будет дополнять искусственный интеллект

Сервис проверки автоистории Автотека объявил о масштабном обновлении: отчеты об автомобилях дополняются рекомендациями на основе искусственного интеллекта. Алгоритмы формируют их рекомендации на основе анализа имеющихся об автомобиле данных и опыта, методик профессиональных автоэкспертов.

Рекомендации ИИ представлены в пяти вариантах и визуально выделены цветами «светофора» — зеленый, желтый и красный от «срочно на осмотр» до «не стоит рисковать», отмечают в пресс-службе сервиса. «По опыту мы знаем, что интерпретировать большой объем данных пользователям не всегда бывает легко: кому-то не хватает времени, а кому-то — экспертизы. Искусственный интеллект формирует рекомендации, но в то же время не стоит забывать о самостоятельном изучении данных о конкретном авто», — рассказал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин. Фото: Автотека Блогер-автоюрист Александр Шумский отмечает важность развития технологий для рынка в целом и в особенности для новичков в автосфере: «Выбор автомобиля с пробегом — задача непростая, особенно для тех, кто сталкивается с этим впервые. Если не знать технические особенности и не быть подкованным в юриспруденции, будет непросто найти идеальный автомобиль».