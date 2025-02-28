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Posted 28 февраля, 11:47

Published 28 февраля, 11:47

Modified 28 февраля, 11:49

Updated 28 февраля, 11:49

Отчет об истории автомобиля в Автотеке будет дополнять искусственный интеллект

Отчет об истории автомобиля в Автотеке будет дополнять искусственный интеллект

28 февраля 2025, 11:47
Фото: Изображение Midjourney.
Сервис проверки автоистории Автотека объявил о масштабном обновлении: отчеты об автомобилях дополняются рекомендациями на основе искусственного интеллекта. Алгоритмы формируют их рекомендации на основе анализа имеющихся об автомобиле данных и опыта, методик профессиональных автоэкспертов.

Рекомендации ИИ представлены в пяти вариантах и визуально выделены цветами «светофора» — зеленый, желтый и красный от «срочно на осмотр» до «не стоит рисковать», отмечают в пресс-службе сервиса.

«По опыту мы знаем, что интерпретировать большой объем данных пользователям не всегда бывает легко: кому-то не хватает времени, а кому-то — экспертизы. Искусственный интеллект формирует рекомендации, но в то же время не стоит забывать о самостоятельном изучении данных о конкретном авто», — рассказал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.
Фото: Автотека

Блогер-автоюрист Александр Шумский отмечает важность развития технологий для рынка в целом и в особенности для новичков в автосфере:

«Выбор автомобиля с пробегом — задача непростая, особенно для тех, кто сталкивается с этим впервые. Если не знать технические особенности и не быть подкованным в юриспруденции, будет непросто найти идеальный автомобиль».
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