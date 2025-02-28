Ozon планирует открыть склад в Красноярске до конца июня

Вероятно, речь идет о складе в одном из блоков логистического комплекса «Емельяновский» в деревне Старцево под Красноярском. Компания арендовала там 36 тысячи квадратных метров еще в декабре 2024 года. Тогда сообщалось, что компания сможет запустить свою работу через полгода.