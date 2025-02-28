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Posted 28 февраля, 06:52

Published 28 февраля, 06:52

Modified 28 февраля, 06:54

Updated 28 февраля, 06:54

Ozon планирует открыть склад в Красноярске до конца июня

Ozon планирует открыть склад в Красноярске до конца июня

28 февраля 2025, 06:52
Фото: mega-stroy.su.
В Красноярске появится склад Ozon. Его планируют открыть в первой половине 2025 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Ozon планирует открыть склады в Махачкале, Сургуте и Красноярске.

«Одним из наших приоритетов является развитие логистики в регионах. В первой половине этого года мы планируем открыть склады в Махачкале, Сургуте и Красноярске», — рассказали в пресс-службе.

Вероятно, речь идет о складе в одном из блоков логистического комплекса «Емельяновский» в деревне Старцево под Красноярском. Компания арендовала там 36 тысячи квадратных метров еще в декабре 2024 года. Тогда сообщалось, что компания сможет запустить свою работу через полгода.

Еще компания Ozon заявляла о планах построить в Красноярске, Новосибирске и Барнауле универсальные склады площадью 104 тысячи квадратных метров. Первая очередь строительства начнется во втором-третьем кварталах 2026 года, второй очереди — в 2027 году.

В феврале 2024 года стало известно, что другой маркетплейс, Wildberries, планирует построить логистический центр в Красноярском крае. Сообщалось, что центр появится также в Емельяновском районе недалеко от деревни Старцево. Площадь участка — 37 гектаров.

В апреле гендиректор компании Татьяна Бакальчук сообщила, что строительство центра создаст 9 000 новых рабочих мест и будет «стимулировать развитие предпринимательства».

Работы по созданию комплекса планировали завершить к концу 2026 года, но потом строительство заморозили.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Ozon#Маркетплейс#Склад
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