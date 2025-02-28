Ozon планирует открыть склад в Красноярске до конца июня

Posted 28 февраля, 06:52
Published 28 февраля, 06:52
Modified 28 февраля, 06:54
Updated 28 февраля, 06:54
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Ozon планирует открыть склады в Махачкале, Сургуте и Красноярске.
«Одним из наших приоритетов является развитие логистики в регионах. В первой половине этого года мы планируем открыть склады в Махачкале, Сургуте и Красноярске», — рассказали в пресс-службе.
Вероятно, речь идет о складе в одном из блоков логистического комплекса «Емельяновский» в деревне Старцево под Красноярском. Компания арендовала там 36 тысячи квадратных метров еще в декабре 2024 года. Тогда сообщалось, что компания сможет запустить свою работу через полгода.
Еще компания Ozon заявляла о планах построить в Красноярске, Новосибирске и Барнауле универсальные склады площадью 104 тысячи квадратных метров. Первая очередь строительства начнется во втором-третьем кварталах 2026 года, второй очереди — в 2027 году.
В феврале 2024 года стало известно, что другой маркетплейс, Wildberries, планирует построить логистический центр в Красноярском крае. Сообщалось, что центр появится также в Емельяновском районе недалеко от деревни Старцево. Площадь участка — 37 гектаров.
В апреле гендиректор компании Татьяна Бакальчук сообщила, что строительство центра создаст 9 000 новых рабочих мест и будет «стимулировать развитие предпринимательства».
Работы по созданию комплекса планировали завершить к концу 2026 года, но потом строительство заморозили.