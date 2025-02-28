Поселок в Красноярском крае попал в топ-15 самых красивых в России

Posted 28 февраля, 09:55
Published 28 февраля, 09:55
Modified 28 февраля, 09:57
Updated 28 февраля, 09:57
Топом, который составили по количеству бронирований посуточного жилья, поделились с «ПМ» аналитики «Авито Путешествий».
Поселок Шушенское занял в нем 15 место. За 2024 год там на 42% выросло количество объектов, которые сдают в аренду, а бронирований за год стало больше на 84%.
При этом аренда квартиры там в среднем стоит 2 300 рублей в сутки, а загородного дома — 10 200 рублей.
Больше всего бронирований посуточного жилья было сделано в Светлогорске Калининградской области. Этот живописный курортный город с мягким климатом на побережье Балтийского моря. Вторым по популярности стал город Суздаль во Владимирской области. Замыкает тройку лидеров Великий Устюг.
В топ-5 самых популярных малых городов и деревень также вошли Павловск Воронежской области и Ростов Великий Ярославской области.