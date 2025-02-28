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Posted 28 февраля, 09:55

Published 28 февраля, 09:55

Modified 28 февраля, 09:57

Updated 28 февраля, 09:57

Поселок в Красноярском крае попал в топ-15 самых красивых в России

Поселок в Красноярском крае попал в топ-15 самых красивых в России

28 февраля 2025, 09:55
Фото: 2gis.ru.
Поселок в Красноярском крае попал в топ-15 самых красивых и популярных для путешествий населенных пунктов в России. В рейтинге оказался поселок Шушенское.

Топом, который составили по количеству бронирований посуточного жилья, поделились с «ПМ» аналитики «Авито Путешествий».

Поселок Шушенское занял в нем 15 место. За 2024 год там на 42% выросло количество объектов, которые сдают в аренду, а бронирований за год стало больше на 84%.

Фото: 2gis.ru

При этом аренда квартиры там в среднем стоит 2 300 рублей в сутки, а загородного дома — 10 200 рублей.

Больше всего бронирований посуточного жилья было сделано в Светлогорске Калининградской области. Этот живописный курортный город с мягким климатом на побережье Балтийского моря. Вторым по популярности стал город Суздаль во Владимирской области. Замыкает тройку лидеров Великий Устюг.

В топ-5 самых популярных малых городов и деревень также вошли Павловск Воронежской области и Ростов Великий Ярославской области.

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