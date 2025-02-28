Сбер начал предоставлять ипотеку на частные дома по договору долевого участия

В своем выступлении Алексей Лейпи подчеркнул существенные изменения на рынке недвижимости. Если раньше программа ипотечного кредитования по договору долевого участия касалась исключительно квартир в строящихся многоквартирных домах, то теперь, с учетом расширения спектра предложений на рынке недвижимости, действие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» будет распространяться и на индивидуальное жилищное строительство. Этот шаг особенно актуален в условиях растущей популярности строительства коттеджных поселков, в том числе крупными девелоперами.