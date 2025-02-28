Сбер начал предоставлять ипотеку на частные дома по договору долевого участия

Posted 28 февраля, 10:52
Published 28 февраля, 10:52
Modified 28 февраля, 10:52
Updated 28 февраля, 10:52
Об этом сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. На конференции Domclick Digital Day, состоявшейся в феврале в Казани, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка представил аналог ипотечного продукта по ДДУ на первичном рынке и в ИЖС, пишет newsnn.ru.
В своем выступлении Алексей Лейпи подчеркнул существенные изменения на рынке недвижимости. Если раньше программа ипотечного кредитования по договору долевого участия касалась исключительно квартир в строящихся многоквартирных домах, то теперь, с учетом расширения спектра предложений на рынке недвижимости, действие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» будет распространяться и на индивидуальное жилищное строительство. Этот шаг особенно актуален в условиях растущей популярности строительства коттеджных поселков, в том числе крупными девелоперами.
Сбербанк запустил ипотечную программу, которая дает возможность приобрести по договору долевого участия готовые частные дома от застройщиков, получающих проектное финансирование банка.
Строительные организации осваивают выделенные им земельные участки для возведения частных домов в соответствии с требованиями Федерального закона № 214-ФЗ. В настоящее время Сбербанк сотрудничает примерно с десятком таких компаний. Как отметил Алексей Лейпи, запуск новой ипотечной программы может стать фактором расширения этого списка партнеров.