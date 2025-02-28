В Канске отремонтируют более 30 объектов теплосетевого хозяйства

Posted 28 февраля, 07:58
Published 28 февраля, 07:58
Modified 28 февраля, 08:00
Updated 28 февраля, 08:00
Особое внимание в программе модернизации и ремонта системы теплоснабжения уделено магистральным сетям, пролегающим по ул. Герцена и мкр. Северный. Анализ гидравлических испытаний прошлого года показал, что сети сильно изношены и требуют капитального ремонта.
«На этих участках запланирован довольно большой объем работ — нам предстоит заменить 710 метров старых труб диаметром 400 мм, а также защитный железобетонный канал и теплоизоляцию. Работы по обновлению теплосетей в городе мы проводим ежегодно, это повышает их надежность и обеспечивает качество теплоснабжения в домах», — отметил Дмитрий Сорокин, директор Канской теплосети АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Всего за период с мая по сентябрь в 2025 году отремонтируют более 30 объектов теплосетевого хозяйства. Информация о проведении текущих и капитальных ремонтов отражена на карте.
Кроме обновления теплосетей, стратегия улучшения качества теплоснабжения города включает и модернизацию малых теплоисточников. В этом году в планах Компании замена старого оборудования на трех котельных: №15 «ДСУ-5», №13 «5-й городок» и №5 «Даурия», которые отапливают жилые дома и социальные объект — это повысит эффективность их работы и обеспечит надежное теплоснабжение городской инфраструктуры. Кроме того, котельная в поселке Строителей в следующий отопительный сезон уже не войдет.
Напомним, масштабная программа по обновлению системы теплоснабжения в Канске ведется с 2020 года. За этот период построено и отремонтировано более 43 км теплосетей. Развитие теплосетевого хозяйства позволило закрыть одну и реконструировать семь неэффективных теплоисточников, вместо них установлены автоматизированные блочно-модульные комплексы. До 2029 года в систему теплоснабжения Канска СГК планирует инвестировать 2 млрд. рублей.