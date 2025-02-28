В Канске отремонтируют более 30 объектов теплосетевого хозяйства

Кроме обновления теплосетей, стратегия улучшения качества теплоснабжения города включает и модернизацию малых теплоисточников. В этом году в планах Компании замена старого оборудования на трех котельных: №15 «ДСУ-5», №13 «5-й городок» и №5 «Даурия», которые отапливают жилые дома и социальные объект — это повысит эффективность их работы и обеспечит надежное теплоснабжение городской инфраструктуры. Кроме того, котельная в поселке Строителей в следующий отопительный сезон уже не войдет.