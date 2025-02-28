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Posted 28 февраля, 01:16

Published 28 февраля, 01:16

Modified 28 февраля, 01:17

Updated 28 февраля, 01:17

В Красноярске пассажиров с билетами не пустили в междугородний автобус

В Красноярске пассажиров не пустили в автобус из-за опоздания. Это законно?

28 февраля 2025, 01:16
Фото: prmira.ru.

В Красноярске пассажиров с билетами не пустили в междугородний автобус

Жительница Железногорска и еще один пассажир не смогли сесть на междугородний автобус на другой остановке. Водитель отказался пускать их в автобус.

Женщина рассказала, что приобрела два билета на автобус «Красноярск-Железногорск», который отправлялся от Железнодорожного вокзала.

Не успевая к месту отправления, пассажиры решили сесть в автобус на «Предмостной площади», но водитель не пустил их в автобус.

«Он заявил, что их билеты аннулированы из-за неявки в пункт посадки, указанный в билете и, возможно, уже проданы другим, и предложил купить новые билеты».

В итоге пассажиры отказались покупать билеты и пожаловались на АО «Краевое АТП» в Роспотребнадзор.

В ведомстве назвали действия водителя законными: перевозчик не обязан брать пассажиров на промежуточных остановках, а также перевозить их в подобных случаях по ранее купленным билетам.

При этом пассажир, опоздавший на автобус, может вернуть себе стоимость оплаченного билета с удержанием 25%, либо возобновить действие билета на другой автобус, доплатив 25% от его стоимости.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Красноярский край#Железногорск#Роспотребнадзор#Автобус#Пассажиры#Билеты
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