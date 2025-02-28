В Красноярске пассажиров не пустили в автобус из-за опоздания. Это законно?

Posted 28 февраля, 01:16
Published 28 февраля, 01:16
Modified 28 февраля, 01:17
Updated 28 февраля, 01:17
Женщина рассказала, что приобрела два билета на автобус «Красноярск-Железногорск», который отправлялся от Железнодорожного вокзала.
Не успевая к месту отправления, пассажиры решили сесть в автобус на «Предмостной площади», но водитель не пустил их в автобус.
«Он заявил, что их билеты аннулированы из-за неявки в пункт посадки, указанный в билете и, возможно, уже проданы другим, и предложил купить новые билеты».
В итоге пассажиры отказались покупать билеты и пожаловались на АО «Краевое АТП» в Роспотребнадзор.
В ведомстве назвали действия водителя законными: перевозчик не обязан брать пассажиров на промежуточных остановках, а также перевозить их в подобных случаях по ранее купленным билетам.
При этом пассажир, опоздавший на автобус, может вернуть себе стоимость оплаченного билета с удержанием 25%, либо возобновить действие билета на другой автобус, доплатив 25% от его стоимости.