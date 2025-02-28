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Posted 28 февраля, 05:45

Published 28 февраля, 05:45

Modified 28 февраля, 06:23

Updated 28 февраля, 06:23

В Красноярске против советника мэра Логинова завели уголовное дело

В Красноярске против советника мэра Логинова завели уголовное дело

28 февраля 2025, 05:45
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярске возбудили уголовное дело против советника мэра Владислава Логинова Артура Арутюняна. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в СК, в сентябре 2023 года проводились торги по продаже нежилых помещений на улице Технологической. На них заявились ООО «УСК „Сибиряк“» и АО «Асфальтобетонный завод».

Завод выиграл аукцион, заключил договор с «МУК Красноярская» и все оплатил. Однако, по версии следствия, в конце ноября-декабре 2023 года Арутюнян дал незаконное указание руководителю департаменту горхозяйства, чтобы объекты не передали, а договоры расторгли.

В декабре 2023 года глава департамента горхозяйства и исполняющий обязанности директора «МУК Красноярская», превышая свои должностные полномочия, как указывают следователи, подписали и направили в АО «АБЗ» уведомления о расторжении договоров. Впоследствии договоры были расторгнуты.

Арутюняна задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования будет дана уголовно-правовая оценка соучастникам преступления, сообщили в СК.

Ранее возбудили уголовное дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности (часть 2 статьи 169 УК РФ) — из-за действий сотрудников мэрии АБЗ не мог запустить оборудование.

Депутат Вячеслав Дюков обвинял мэрию в простаивании завода. Он заявил, что чиновники «препятствуют законной деятельности» предприятия в интересах «определенного круга частных лиц».

Администрация города отрицала обвинения, сообщив, что они не могут влиять на работу завода. В пресс-службе АБЗ нам рассказали, что мэрия якобы действительно препятствует их деятельности из-за лоббизма со стороны чиновников.

Ранее в сети появилась аудиозапись, как утверждается, разговора владельца УСК «Сибиряк» Владимира Егорова с гендиректором «АБЗ» Павлом Ляшком. В нем якобы Егоров заявляет о договорённостях «с Логиновым» по тендеру и говорит, что не собирается делить власть.

Сейчас в арбитражном суде рассматривается иск о банкротстве асфальтобетонного завода.

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