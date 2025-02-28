В Красноярском крае выросли цены на молочку и шоколад

По данным Центробанка, годовая инфляция в Красноярском крае в январе этого года ускорилась до 10,14% после 9,62% в декабре минувшего года. Это случилось из-за переноса в цены возросших издержек производителей и поставщиков, снижения предложения на некоторые продукты, а также высокого спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги.