В Красноярском крае выросли цены на молочку и шоколад

Posted 28 февраля, 04:44
Published 28 февраля, 04:44
Modified 28 февраля, 09:00
Updated 28 февраля, 09:00
В краевом отделении Центробанка рассказали, что за год заметнее всего выросли цены на молоко (+18%), сметану (+20%) и сыр (+20%). Сливки и сливочное масло подорожали практически на треть.
Управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев объяснил рост цен на молочку тем, что часть производителей переносит свои издержки в отпускные цены. К примеру, у переработчиков молока стали дороже сырье и логистика, из-за дефицита кадров выросли зарплаты работников.
Кроме того, за год в крае выросла стоимость шоколад и других кондитерских изделий. Это связано с выросшими затратами на закупку импортного сырья и транспортировку.
При этом за год в Красноярском крае снизились цены на курицу, яйца, кальмары, гречку, бананы и виноград. В краевом отделении ЦБ отмечают, что цены на эти продукты выровнялись, в том числе из-за расширения предложения.
По данным Центробанка, годовая инфляция в Красноярском крае в январе этого года ускорилась до 10,14% после 9,62% в декабре минувшего года. Это случилось из-за переноса в цены возросших издержек производителей и поставщиков, снижения предложения на некоторые продукты, а также высокого спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги.
В целом по России инфляция в январе составила 9,92%, по Сибири — 10,12%.