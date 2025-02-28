В Москве появился Клуб работодателей для решения кадровых вызовов

На открытии более ста участников обсудили стратегии преодоления кадрового дефицита и повышения эффективности найма. Участники будут делиться кейсами по управлению персоналом, включая программы лояльности, цифровизацию HR-процессов и методы прогнозирования кадровых потребностей. В 2025 году планируется создать экспертные группы по ретейлу, промышленности и транспорту для углублённого решения отраслевых задач. Авито Работа предоставит данные по вакансиям и трендам найма, помогая компаниям адаптировать стратегии.