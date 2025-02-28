prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 01:50

Published 28 февраля, 01:50

Modified 28 февраля, 01:52

Updated 28 февраля, 01:52

В Москве появился Клуб работодателей для решения кадровых вызовов

В Москве появился Клуб работодателей для решения кадровых вызовов

28 февраля 2025, 01:50
Фото: Авито.
Авито Работа и Московский центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» запустили Клуб работодателей Москвы — площадку для обмена опытом между HR-директорами и руководителями компаний.

На открытии более ста участников обсудили стратегии преодоления кадрового дефицита и повышения эффективности найма. Участники будут делиться кейсами по управлению персоналом, включая программы лояльности, цифровизацию HR-процессов и методы прогнозирования кадровых потребностей. В 2025 году планируется создать экспертные группы по ретейлу, промышленности и транспорту для углублённого решения отраслевых задач. Авито Работа предоставит данные по вакансиям и трендам найма, помогая компаниям адаптировать стратегии.

«Московский рынок труда остается одним из наиболее масштабных и диверсифицированных в стране и в мире, он очень динамичный и постоянно требует глубокого анализа и новых решений для поиска и удержания лучших кадров. Клуб работодателей Москвы — уникальная площадка для обмена экспертизой, где ведущие компании города будут совместно искать эффективные ответы на вызовы рынка, обмениваться лучшими практиками в HR и реализации проектов повышения производительности труда. Мы заинтересованы в таких инициативах, потому что нам важно понимать, что происходит в бизнесе, и предлагать для горожан и компаний масштабные городские сервисы для профессиональной самореализации и программы поддержки рынка труда при решении задачи прогнозируемого дефицита кадров. Эффективным решением является реализация коротких программ обучения для взрослых, профориентация для девятиклассников в момент принятия важного решения выбора колледжа.», — рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.
Фото: Авито
«Рынок труда претерпевает значительные изменения: последние несколько лет он находится в состоянии дефицита. В этой ситуации компании, как правило, фокусируют свое внимание на решение проблем „внутри“, но пора привлекать и внешние силы. Цель Клуба работодателей — обмен экспертизой и поиск новых решений для подбора лучших кадров. Мы планируем проводить воркшопы, привлекать лидеров индустрии для обсуждения актуальной ситуации на рынке. В дальнейшем планируем расширение клуба, создание комитетов по ключевым отраслям, таким как ретейл, промышленность, транспорт и другие. Как внешний провайдер, мы будем собирать и анализировать актуальные данные по ключевым метрикам, что поможет выработать эффективные методологии подбора кадров», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика