В Москве появился Клуб работодателей для решения кадровых вызовов

Posted 28 февраля, 01:50
Published 28 февраля, 01:50
Modified 28 февраля, 01:52
Updated 28 февраля, 01:52
На открытии более ста участников обсудили стратегии преодоления кадрового дефицита и повышения эффективности найма. Участники будут делиться кейсами по управлению персоналом, включая программы лояльности, цифровизацию HR-процессов и методы прогнозирования кадровых потребностей. В 2025 году планируется создать экспертные группы по ретейлу, промышленности и транспорту для углублённого решения отраслевых задач. Авито Работа предоставит данные по вакансиям и трендам найма, помогая компаниям адаптировать стратегии.
«Московский рынок труда остается одним из наиболее масштабных и диверсифицированных в стране и в мире, он очень динамичный и постоянно требует глубокого анализа и новых решений для поиска и удержания лучших кадров. Клуб работодателей Москвы — уникальная площадка для обмена экспертизой, где ведущие компании города будут совместно искать эффективные ответы на вызовы рынка, обмениваться лучшими практиками в HR и реализации проектов повышения производительности труда. Мы заинтересованы в таких инициативах, потому что нам важно понимать, что происходит в бизнесе, и предлагать для горожан и компаний масштабные городские сервисы для профессиональной самореализации и программы поддержки рынка труда при решении задачи прогнозируемого дефицита кадров. Эффективным решением является реализация коротких программ обучения для взрослых, профориентация для девятиклассников в момент принятия важного решения выбора колледжа.», — рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.
«Рынок труда претерпевает значительные изменения: последние несколько лет он находится в состоянии дефицита. В этой ситуации компании, как правило, фокусируют свое внимание на решение проблем „внутри“, но пора привлекать и внешние силы. Цель Клуба работодателей — обмен экспертизой и поиск новых решений для подбора лучших кадров. Мы планируем проводить воркшопы, привлекать лидеров индустрии для обсуждения актуальной ситуации на рынке. В дальнейшем планируем расширение клуба, создание комитетов по ключевым отраслям, таким как ретейл, промышленность, транспорт и другие. Как внешний провайдер, мы будем собирать и анализировать актуальные данные по ключевым метрикам, что поможет выработать эффективные методологии подбора кадров», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.