В Норильске построили еще один дом по реновации

На подходе еще три многоквартирных здания, которые будут сданы «Норникелем» до конца 2025 г. Помимо этого, компания строит и обновляет социально значимые объекты в сфере образования, здравоохранения, социокультурной жизни Норильска. Так за счет средств градообразующего предприятия построили ледовую арену «Айсберг», провели капитальный ремонт детсада и комплексного центра социального обслуживания населения, также строится новая поликлиника и реконструируется общественное пространство «Башня», которую планируют открыть уже в этом году — к 90-летию компании.