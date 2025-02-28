В Норильске построили еще один дом по реновации

Posted 28 февраля, 09:59
Published 28 февраля, 09:59
Modified 28 февраля, 10:04
Updated 28 февраля, 10:04
Компания уже представила мэрии новый дом на улице Павлова, 23. Он находится в высокой степени готовности: строительно-монтажные работы, пусконаладка и комплексные испытания завершены в конце 2024-го. Дом оснащен современными лифтами и коммуникациями. На первых этажах предусмотрены квартиры для маломобильных граждан, входные группы оборудованы спецподъемниками. В квартирах сделан ремонт, они оснащены удобными шкафами-купе. Ключи в новостройке получат 46 семей.
Реновация заполярного города предусмотрена Комплексным планом социально-экономического развития Норильска. План предполагает 120,1 млрд рублей вложений, из них 24 млрд рублей — средства федерального бюджета, 14,8 млрд рублей — средства консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей — средства «Норникеля». На эти деньги в городе строятся жилье и социальные объекты, обновляется коммунальная инфраструктура.
Три новых шестиэтажных дома обрели первых жильцов 25 февраля. В каждом доме по 46 квартир. Они возведены по современным технологиям с учетом климатических условий Арктики. Глубина заложения свайного фундамента достигает 20 метров. В подъездах установлены умные теплоцентры. В торжественной обстановке ключи получили первые 29 семей новоселов.
«Комплексный план — это живой организм, который по результатам проектирования объектов постоянно меняется. Плюс он адаптируется под новые реалии. Но нет никаких сомнений, что план будет выполнен в том объеме финансирования, который изначально в нем был предусмотрен, в первую очередь со стороны компании», — сказал вице-президент — руководитель красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко.
На подходе еще три многоквартирных здания, которые будут сданы «Норникелем» до конца 2025 г. Помимо этого, компания строит и обновляет социально значимые объекты в сфере образования, здравоохранения, социокультурной жизни Норильска. Так за счет средств градообразующего предприятия построили ледовую арену «Айсберг», провели капитальный ремонт детсада и комплексного центра социального обслуживания населения, также строится новая поликлиника и реконструируется общественное пространство «Башня», которую планируют открыть уже в этом году — к 90-летию компании.