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Posted 28 февраля, 09:59

Published 28 февраля, 09:59

Modified 28 февраля, 10:04

Updated 28 февраля, 10:04

В Норильске построили еще один дом по реновации

В Норильске построили еще один дом по реновации

28 февраля 2025, 09:59
Фото: Норникель.
«Норникель» передаст Норильску еще одну новостройку, построенную по программе реновации. Ранее жителям выдали ключи от квартир в трех новых домах.

Компания уже представила мэрии новый дом на улице Павлова, 23. Он находится в высокой степени готовности: строительно-монтажные работы, пусконаладка и комплексные испытания завершены в конце 2024-го. Дом оснащен современными лифтами и коммуникациями. На первых этажах предусмотрены квартиры для маломобильных граждан, входные группы оборудованы спецподъемниками. В квартирах сделан ремонт, они оснащены удобными шкафами-купе. Ключи в новостройке получат 46 семей.

Реновация заполярного города предусмотрена Комплексным планом социально-экономического развития Норильска. План предполагает 120,1 млрд рублей вложений, из них 24 млрд рублей — средства федерального бюджета, 14,8 млрд рублей — средства консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей — средства «Норникеля». На эти деньги в городе строятся жилье и социальные объекты, обновляется коммунальная инфраструктура.

Три новых шестиэтажных дома обрели первых жильцов 25 февраля. В каждом доме по 46 квартир. Они возведены по современным технологиям с учетом климатических условий Арктики. Глубина заложения свайного фундамента достигает 20 метров. В подъездах установлены умные теплоцентры. В торжественной обстановке ключи получили первые 29 семей новоселов.

«Комплексный план — это живой организм, который по результатам проектирования объектов постоянно меняется. Плюс он адаптируется под новые реалии. Но нет никаких сомнений, что план будет выполнен в том объеме финансирования, который изначально в нем был предусмотрен, в первую очередь со стороны компании», — сказал вице-президент — руководитель красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко.

На подходе еще три многоквартирных здания, которые будут сданы «Норникелем» до конца 2025 г. Помимо этого, компания строит и обновляет социально значимые объекты в сфере образования, здравоохранения, социокультурной жизни Норильска. Так за счет средств градообразующего предприятия построили ледовую арену «Айсберг», провели капитальный ремонт детсада и комплексного центра социального обслуживания населения, также строится новая поликлиника и реконструируется общественное пространство «Башня», которую планируют открыть уже в этом году — к 90-летию компании.

#Владислав Савончик
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