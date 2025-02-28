В первые весенние выходные в Красноярске потеплеет. Вот прогноз

Posted 28 февраля, 01:49
Published 28 февраля, 01:49
Modified 28 февраля, 09:01
Updated 28 февраля, 09:01
По данным gismeteo, в субботу, 1 марта, утром в городе будет достаточно холодно — около -20. Днем ожидается резкое потепление до -6 градусов, к вечеру столбик термометра опустится до -9 градусов.
В ночь на воскресенье в Красноярске будет -9. В утренние часы температура воздуха составит -10 градусов. Днем воздух прогреется до -2 градусов. К вечеру столбик термометра опустится до -4.
В Красноярске в выходные ветер будет слабый. Его скорость составит не больше 2 м/с. Однако в воскресенье днем и вечером порывы усилятся до 5 м/с.