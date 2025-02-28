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Posted 28 февраля, 01:49

Published 28 февраля, 01:49

Modified 28 февраля, 09:01

Updated 28 февраля, 09:01

В Красноярск придет потепление в первые весенние выходные

В первые весенние выходные в Красноярске потеплеет. Вот прогноз

28 февраля 2025, 01:49
Фото: prmira.ru.

В Красноярск придет потепление в первые весенние выходные

Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 1 и 2 марта.

По данным gismeteo, в субботу, 1 марта, утром в городе будет достаточно холодно — около -20. Днем ожидается резкое потепление до -6 градусов, к вечеру столбик термометра опустится до -9 градусов.

В ночь на воскресенье в Красноярске будет -9. В утренние часы температура воздуха составит -10 градусов. Днем воздух прогреется до -2 градусов. К вечеру столбик термометра опустится до -4.

Фото: gismeteo.ru

В Красноярске в выходные ветер будет слабый. Его скорость составит не больше 2 м/с. Однако в воскресенье днем и вечером порывы усилятся до 5 м/с.

  • Ранее синоптик Елена Гаер рассказала «ПМ», что предварительно, потепление сохранится и в начале следующей недели.
  • До этого мы писали, что в красноярском Академгородке в конце февраля начали распускаться ивы. Обычно они распускаются в марте–апреле.
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