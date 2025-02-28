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Posted 28 февраля, 12:27

Published 28 февраля, 12:27

Modified 28 февраля, 12:38

Updated 28 февраля, 12:38

Всех пострадавших вкладчиков сбежавшего экс-депутата Гольдмана допросили. Что теперь?

Всех пострадавших вкладчиков сбежавшего экс-депутата Гольдмана допросили. Что теперь?

28 февраля 2025, 12:27
В МВД сообщили, что допросили всех пострадавших пайщиков кооператива «Агро вклад» экс-депутата и бизнесмена Романа Гольдмана.

Против бизнесмена Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране и что им известно его местонахождение. В декабре 2024 года стало известно, что экс-депутата заметили в Мексике.

Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».

В полиции сообщили, что следователями допрошены 100% пайщиков кооператива, признанные сейчас потерпевшими. До этого в МВД сообщали, что к ним поступило 1486 заявлений от пайщиков, всех их признали потерпевшими по делу.

Как сообщил замначальника МВД по краю Руслан Северин, сейчас Гольдману инкриминируется пять составов преступлений:

«Это два мошенничества, два факта неправомерного осуществления платежей и один факт незаконного образования юридического лица. Розыскные мероприятия не остановятся до того момента, пока он не будет обнаружен».
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