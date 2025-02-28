Всех пострадавших вкладчиков сбежавшего экс-депутата Гольдмана допросили. Что теперь?

Posted 28 февраля, 12:27
Published 28 февраля, 12:27
Modified 28 февраля, 12:38
Updated 28 февраля, 12:38
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».
В полиции сообщили, что следователями допрошены 100% пайщиков кооператива, признанные сейчас потерпевшими. До этого в МВД сообщали, что к ним поступило 1486 заявлений от пайщиков, всех их признали потерпевшими по делу.
Как сообщил замначальника МВД по краю Руслан Северин, сейчас Гольдману инкриминируется пять составов преступлений:
«Это два мошенничества, два факта неправомерного осуществления платежей и один факт незаконного образования юридического лица. Розыскные мероприятия не остановятся до того момента, пока он не будет обнаружен».