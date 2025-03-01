Красноярск встретил весну под «черным небом»

Posted 1 марта, 04:22
Published 1 марта, 04:22
Modified 1 марта, 04:24
Updated 1 марта, 04:24
Режим НМУ ввели в городе с 19:00 27 февраля до 16:00 1 марта.
По данным nebo.live, воздух загрязнен во всех районах города. Карта окрашена черным и оранжевым. Хуже всего ситуация складывается в Железнодорожном и Советском районах.
Датчик минэкологии горят красным в Кировском районе, в Покровке и Солнечном. В Ленинском районе — зеленый. Датчики в Свердловском районе и Ветлужанке не показывают данных — находятся на техническом обслуживании.
Накануне красноярцы жаловались, что дышать в городе «невозможно».
«В Роще были? Тут вообще неописуемо. Дышать невозможно»
«На Авиагородке лёгкие просто закрываются. Выходя на улицу, задыхаются люди! Вонь на виадуке, типа краски сильно вонючей, цвет воздуха вечером тут, зелёно-жёлтый».
Режим НМУ, согласно данным Среднесибирского УГМС, действовал этой зимой порядка 20 дней, однако датчики минэкологии и nebo.live фиксировали загрязнения и в другие дни.