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Posted 1 марта, 04:22

Published 1 марта, 04:22

Modified 1 марта, 04:24

Updated 1 марта, 04:24

Красноярск встретил весну под «черным небом»

Красноярск встретил весну под «черным небом»

1 марта 2025, 04:22
Фото: prmira.ru.
В первый день весны, 1 марта, в Красноярске сильно загрязнен воздух. Это следует из данных датчиков экологов-активистов и краевого минэкологии.

Режим НМУ ввели в городе с 19:00 27 февраля до 16:00 1 марта.

По данным nebo.live, воздух загрязнен во всех районах города. Карта окрашена черным и оранжевым. Хуже всего ситуация складывается в Железнодорожном и Советском районах.

Датчик минэкологии горят красным в Кировском районе, в Покровке и Солнечном. В Ленинском районе — зеленый. Датчики в Свердловском районе и Ветлужанке не показывают данных — находятся на техническом обслуживании.

Накануне красноярцы жаловались, что дышать в городе «невозможно».

«В Роще были? Тут вообще неописуемо. Дышать невозможно»
«На Авиагородке лёгкие просто закрываются. Выходя на улицу, задыхаются люди! Вонь на виадуке, типа краски сильно вонючей, цвет воздуха вечером тут, зелёно-жёлтый».

Режим НМУ, согласно данным Среднесибирского УГМС, действовал этой зимой порядка 20 дней, однако датчики минэкологии и nebo.live фиксировали загрязнения и в другие дни.

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#Владислав Савончик#Экология#Красноярск#НМУ#Загрязнение воздуха#Минэкология
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