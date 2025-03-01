Красноярцы назвали лучшие магазины косметики

Posted 1 марта, 11:41
Published 1 марта, 11:41
Modified 1 марта, 13:39
Updated 1 марта, 13:39
Опрос провело издание Ngs24 — в нем поучаствовали 2223 человека. На первое место красноярцы поставили «Золотое яблоко», которое набрало 1267 голосов пользователей — или 57% от общего числа.
Второе место отдали «Лэтуалю» — 289 голосов (13%).
На третьей строчке «Эльсити» — 200 голосов (9%).
В топ не вошли «Магнит косметик» (8%), «Иль-де ботэ» (4%), «Рив Гош» (3%), «Каприз», «Новэкс» и Profi center (по 2%).
Некоторые пользователи заявили, что «Золотое яблоко» станет победителем было ожидаемо, некоторые же раскритиковали магазин и сам рейтинг.
«„Золотое яблоко» — это раздутая копия «Летуаля». «Эльсити» — раздутая копия «Магнита», «Рив гош» и «Иль дэ боте» — вообще раздутая фигня. В «Капризе» покупаю шампунь, мелочь всякую в «Магните». Остальное на «Озоне», не вижу смысла переплачивать
«Почему „Магнит“ и „Новэкс“ не на первом месте? В них отсутствуют такие бренды как Bioderma, La roshe posay. Нет известного парфюма. По декоративной, я подозреваю, дела обстоят аналогично"/
«Золотое яблоко это смерть для социопата. Тесно, всё летит с полок, в нужный момент приложение не грузит».
«А как можно такие разные магазины по ценовому сегменту и самому сегменту выбирать?»
«Как можно сравнивать „Золотое яблоко“ и „Профицентр“, и т. д. вы ассортимент то видели…»