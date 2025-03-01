Почти 900 компаний начали проходить цифровую трансформацию со Сбером в 2024 году

Posted 1 марта, 04:14
Published 1 марта, 04:14
Modified 1 марта, 04:16
Updated 1 марта, 04:16
Почти 900 компаний среднего, крупного и крупнейшего бизнеса начали проходить цифровую трансформацию со Сбером в 2024 году. Всего же около 3 тысяч компаний уже реализуют совместные проекты со Сбером для своего технологического развития.
Среди участников цифровой трансформации — 260 ключевых холдингов страны (в частности, входящие в них 1200 юрлиц), и около 1800 предприятий среднего и крупного бизнеса. Активнее всего внедряют цифровые продукты банка и партнёров предприятия торговли, телекома, транспорта и недвижимости.
Цифровая трансформация помогает компаниям наращивать свой потенциал — для этого используется аналитика больших данных и инновационные решения. Также бизнес может повысить операционную эффективность — в этих целях Сбер предлагает консалтинговые услуги, оптимизацию рутинных функций. Сбер помогает своим клиентам не только достигать технологической зрелости, но и интегрировать искусственный интеллект в бизнес-процессы — примерно четверть проектов цифровой трансформации приходится на разработку и внедрение AI-продуктов. На базе нейросетевой модели Сбера GigaChat для бизнеса в 2024 году запущено множество пилотов, преимущественно в промышленности и финансовом секторе. Чаще всего это умные помощники для сотрудников, которые дают точные ответы на актуальные вопросы, руководствуясь базой знаний и уже имеющейся у компании информацией.
Одной из компаний, с которой Сбер сотрудничает в рамках цифровой трансформации в 2024 году, выступает строительная компания «Сиблидер».
«Партнерство со Сбером помогло нам решить проблемы с безопасностью данных и высокими затратами на серверы, благодаря внедрению облачного хранения резервных копий и системы кибербезопасности. Это обеспечило защиту данных от кибератак и сбоев, а также сократило расходы на инфраструктуру на 17%. Обучение сотрудников и интеграция облачных решений позволили компании повысить гибкость хранения данных и масштабируемость ИТ-ресурсов. В планах — перенос дополнительных сервисов в облако для дальнейшей оптимизации бизнес-процессов», — поделился директор СК «СибЛидер» Игорь Шиманский.