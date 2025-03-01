Советника мэра Красноярска отправили в СИЗО на 1,5 месяца

Posted 1 марта, 06:11
Published 1 марта, 06:11
Modified 1 марта, 06:20
Updated 1 марта, 06:20
Арутюняна подозревают в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности (ч. 3 ст. 33, п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, он указал департаменту горхозяйства и «МУК Красноярская» незаконно расторгнуть договор с Асфальтобетонным заводом, который выиграл торги по продаже помещений на улице Технологической.
СК провел обыски у Арутюняна и показал оперативное видео, с кадрами двухэтажного особняка, дорогих часов, автомобилей Mercedes и Porsche, а также несколько ключей от других машин.