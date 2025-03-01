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Posted 1 марта, 06:11

Published 1 марта, 06:11

Modified 1 марта, 06:20

Updated 1 марта, 06:20

Советника мэра Красноярска отправили в СИЗО на 1,5 месяца

Советника мэра Красноярска отправили в СИЗО на 1,5 месяца

1 марта 2025, 06:11
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярске отравили в СИЗО на 1,5 месяца Артура Арутюняна, советника мэра Владислава Логинова. Как сообщили в СК, он пробудет под арестом 1 месяц и 16 суток — до 12 апреля.

Арутюняна подозревают в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности (ч. 3 ст. 33, п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, он указал департаменту горхозяйства и «МУК Красноярская» незаконно расторгнуть договор с Асфальтобетонным заводом, который выиграл торги по продаже помещений на улице Технологической.

СК провел обыски у Арутюняна и показал оперативное видео, с кадрами двухэтажного особняка, дорогих часов, автомобилей Mercedes и Porsche, а также несколько ключей от других машин.

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