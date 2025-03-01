«Танк» смял «Ладу» на трассе в Красноярском крае: один человек погиб

Posted 1 марта, 07:25
Published 1 марта, 07:25
Modified 1 марта, 07:29
Updated 1 марта, 07:29
Как сообщили в полиции, 32-летний водитель «Лада Гранта» двигался в сторону Дивногорска и выехал встречку. «Лада» столкнулась с «Танком» под управлением 42-летнего мужчины.
Водитель «Лады» скончался до приезда скорой помощи. Женщина-пассажир иномарки госпитализирована.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.