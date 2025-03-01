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Posted 1 марта, 07:25

Published 1 марта, 07:25

Modified 1 марта, 07:29

Updated 1 марта, 07:29

«Танк» смял «Ладу» на трассе в Красноярском крае: один человек погиб

«Танк» смял «Ладу» на трассе в Красноярском крае: один человек погиб

1 марта 2025, 07:25
Фото: МВД 24.
В Красноярском крае утром 1 марта на 103 километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в полиции, 32-летний водитель «Лада Гранта» двигался в сторону Дивногорска и выехал встречку. «Лада» столкнулась с «Танком» под управлением 42-летнего мужчины.

Водитель «Лады» скончался до приезда скорой помощи. Женщина-пассажир иномарки госпитализирована.

Видео: МВД 24.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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