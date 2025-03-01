Второе смертельное ДТП за утро произошло на трассе в Красноярском крае

Posted 1 марта, 09:01
Published 1 марта, 09:01
Modified 1 марта, 09:03
Updated 1 марта, 09:03
Как сообщили в ГАИ, 56-летний водитель Toyota Wish ехал со стороны Красноярска в сторону Канска, выехал встречку и столкнулся с Toyota Rav 4, за рулем которого был 49-летнего мужчина.
57-летний пассажир автомобиля Toyota Wish скончался в медицинском учреждении. Водитель и 49-летняя пассажирка Toyota Rav 4 госпитализированы. На заднем сидении ехал 11-летняя девочка, она была пристегнута ремнем безопасности и не пострадала.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
Это вторая смертельная авария за утро 1 марта. Первая произошла между Емельяновским и Балахтинским районом, на 103 километре трассы Р-257 «Енисей».