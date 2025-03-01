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Posted 1 марта, 09:01

Published 1 марта, 09:01

Modified 1 марта, 09:03

Updated 1 марта, 09:03

Второе смертельное ДТП за утро произошло на трассе в Красноярском крае

Второе смертельное ДТП за утро произошло на трассе в Красноярском крае

1 марта 2025, 09:01
Фото: МВД 24.
В Рыбинском районе Красноярского крае на 965 километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария. Это второе ДТП с погибшем за утро 1 марта в регионе.

Как сообщили в ГАИ, 56-летний водитель Toyota Wish ехал со стороны Красноярска в сторону Канска, выехал встречку и столкнулся с Toyota Rav 4, за рулем которого был 49-летнего мужчина.

57-летний пассажир автомобиля Toyota Wish скончался в медицинском учреждении. Водитель и 49-летняя пассажирка Toyota Rav 4 госпитализированы. На заднем сидении ехал 11-летняя девочка, она была пристегнута ремнем безопасности и не пострадала.

Фото: МВД 24

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Это вторая смертельная авария за утро 1 марта. Первая произошла между Емельяновским и Балахтинским районом, на 103 километре трассы Р-257 «Енисей».

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