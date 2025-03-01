Житель края взял кредиты на знакомых для инвестиции и отдал мошенникам 5 млн

Мужчина подключил к делу свою племянницу и знакомую жены, чтобы решить проблему. Они взяли кредиты и передали средства мошенникам, надеясь на помощь с возвратом денег. Однако первоначальные вложения и прибыль вернуть не удалось. Тогда мужчина обратился в полицию.