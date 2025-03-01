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Posted 1 марта, 06:02

Published 1 марта, 06:02

Modified 1 марта, 07:05

Updated 1 марта, 07:05

Житель края взял кредиты на знакомых для инвестиции и отдал мошенникам 5 млн

Житель края взял кредиты на знакомых для инвестиции и отдал мошенникам 5 млн

1 марта 2025, 06:02
Фото: 1MI.
56-летний машинист из Минусинска занялся инвестициями и отдал мошенникам 5,1 миллиона рублей. Он также оформил кредиты на племянницу и знакомую жены, пытаясь вернуть деньги. О случае рассказали в прокуратуре.

В декабре 2024 года мужчина увидел интернет-объявление, в котором предлагали заняться инвестициями, и оставил заявку. Ему позвонил некий сотрудник инвестиционной компании и рассказал о «перспективной» возможности зарабатывать.

Мужчина согласился, начал брать кредиты и отправлять деньги на указанные реквизиты якобы для «участия в биржевых операциях». Вскоре мужчина столкнулся с проблемой вывода средств — некая ошибка при вводе кода мешала получить доступ к деньгам.

Мужчина подключил к делу свою племянницу и знакомую жены, чтобы решить проблему. Они взяли кредиты и передали средства мошенникам, надеясь на помощь с возвратом денег. Однако первоначальные вложения и прибыль вернуть не удалось. Тогда мужчина обратился в полицию.

За два месяца 2025 года жертвами интернет-преступников стали 1368 жителей края. Причинённый ущерб составил более 322 миллионов рублей. Как заявляют в прокуратуре, доля раскрываемости данных преступлений — 15,9% (раскрыто 174 преступления). В суды края направлено 19 уголовных дел о преступлениях в сфере мобильного мошенничества.

  • Ранее мы рассказывали, как мошенники уговорили 54-летнюю психолога из красноярской гимназии заняться инвестициями и заложить квартиру. Она перевела им 4,5 миллиона рублей.
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#Владислав Савончик#Кредиты#Мошенники#Полиция#Прокуратура#Минусинск#Мошенничество#Инвестиции#Ущерб
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