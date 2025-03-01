Житель края взял кредиты на знакомых для инвестиции и отдал мошенникам 5 млн

Posted 1 марта, 06:02
Published 1 марта, 06:02
Modified 1 марта, 07:05
Updated 1 марта, 07:05
В декабре 2024 года мужчина увидел интернет-объявление, в котором предлагали заняться инвестициями, и оставил заявку. Ему позвонил некий сотрудник инвестиционной компании и рассказал о «перспективной» возможности зарабатывать.
Мужчина согласился, начал брать кредиты и отправлять деньги на указанные реквизиты якобы для «участия в биржевых операциях». Вскоре мужчина столкнулся с проблемой вывода средств — некая ошибка при вводе кода мешала получить доступ к деньгам.
Мужчина подключил к делу свою племянницу и знакомую жены, чтобы решить проблему. Они взяли кредиты и передали средства мошенникам, надеясь на помощь с возвратом денег. Однако первоначальные вложения и прибыль вернуть не удалось. Тогда мужчина обратился в полицию.
За два месяца 2025 года жертвами интернет-преступников стали 1368 жителей края. Причинённый ущерб составил более 322 миллионов рублей. Как заявляют в прокуратуре, доля раскрываемости данных преступлений — 15,9% (раскрыто 174 преступления). В суды края направлено 19 уголовных дел о преступлениях в сфере мобильного мошенничества.