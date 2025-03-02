Депутат ЗС Елена Пензина предложила отпускать заключенных домой через полгода

Posted 2 марта, 03:11
Published 2 марта, 03:11
Modified 2 марта, 06:45
Updated 2 марта, 06:45
27 февраля во время сессии краевого ЗС депутат Елена Пензина предложила руководителю регионального ГУФСИН Антону Ефаркину через полгода отпускать домой осужденных, которые отбывают наказание за незначительные нарушения.
По мнение депутата, на осужденных можно надевать электронные браслеты, чтобы следить за ними.
«Мне кажется, что система ГУФСИН не исправляет человека, потому что не только вы воздействуете на него, но и те люди, которые находятся с ним рядом. Я думаю, что домашняя обстановка и близкие люди сильнее будут влиять на него и его поведение.
Если полгода человек отсидел, то мне кажется, что он насмотрелся и не хочет возвращаться туда [в места лишения свободы], у него есть возможность проявить себя в домашних условиях. Это гораздо лучше сыграет в его перевоспитании, нежели система ГУФСИН».
Начальник краевого ГУФСИН Антон Ефаркин отметил, что согласно усредненному портрету заключенного, у него нет семьи.
«На сегодняшний день у нас есть возможность вывести почти 3 тысячи осужденных, которые находятся в местах лишения свободы, но мы не можем их вывести, потому что некуда».
По словам Ефаркина, в Красноярском крае функционируют 11 исправительных центров, в которые отправляют 50-100 заключенных, однако они переполнены.
Руководитель ведомства говорит, что общался с предпринимателями и предлагал создать новые исправительные центры, однако предложений не последовало.
В ноябре 2024 года в Красноярске ГУФСИН предложил переделать торговый центр в районе КрасТЭЦ в общежитие для осужденных, отправленных на принудительные работы.
В ведомстве утверждали, что общежитие огородят небольшим забором и установят видеокамеры, а за жильцами будут круглосуточно следить сотрудники ГУФСИН.
В ГУФСИН отмечали, что после появление общежития в районе якобы сократится преступность, благодаря системе видеонаблюдения. Однако от планов решили отказаться, так как местные жители были категорически против.