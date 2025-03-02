Красноярец обещал сжечь паспорт ради лайков. Это заметили Мизулина и полицейские

Posted 2 марта, 12:59
Published 2 марта, 12:59
Modified 2 марта, 13:11
Updated 2 марта, 13:11
Видео молодого человека опубликовала в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина. Она написала, что пользователи не поддержали намерение парня и осудили его. После этого красноярец сообщил, что его паспорт цел.
«Несовершеннолетний блогер из Красноярска решил сжечь паспорт ради лайков. Нужное число реакций он не собрал, а после негатива от подписчиков и жителей города сказал, что паспорт в целости и сохранности. Вероятно, теперь на его треш-контент обратят внимание в ПДН полиции», — заявила Мизулина.
В МВД заявили, что увидели видео во время мониторинга в интернете и начали проверку из-за «возможного противоправного деяния». Сейчас полицейские устанавливают личность красноярца.
«В полицию сообщений по данному факту не поступало. Данная информация была инициативно зарегистрирована. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет устанавливаться личность молодого человека. По результатам проверки будут приняты меры соответствующего реагирования».
«Проспект Мира» спросил полицию, что может грозить молодому человеку. Там кратко ответили, что сначала проведут проверку.
По информации в интернете, за умышленную порчу паспорта в России предусмотрена административная ответственность. По статье 19.16 КоАП грозит штраф в размере от ста до трехсот рублей.
На фоне СВО уничтожение паспорта в некоторых случаях могут связать с отказом от российского гражданства.