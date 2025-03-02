Красноярцам рассказали, какие овощи и фрукты помогут похудеть к лету

Posted 2 марта, 02:25
Published 2 марта, 02:25
Modified 2 марта, 02:25
Updated 2 марта, 02:25
Как отмечают специалисты, после завершения зимнего периода многие люди пытаются похудеть, забывая при этом о правильном и сбалансированном питании.
По словам экспертов, в марте необходимо восполнить дефицит витаминов для поддержания ослабленного организма.
В первую очередь в свой рацион нужно добавить различные виды капусты, сельдерей, хрен и чеснок. Еще меню можно разнообразить свеклой, морковью и картофелем.
Эти овощи не являются диетическими и имеют высокий гликемический индекс. Однако они обладают полезными элементами, поэтому их можно есть в небольшом количестве.
Из фруктов специалисты рекомендуют употреблять ананасы, бананы, гранаты, мандарины, яблоки, киви, авокадо, лаймы, лимоны и грейпфруты.
Если хотите похудеть к лету и составить индивидуальный рацион питания, лучше обратитесь к диетологу.