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Posted 2 марта, 02:25

Published 2 марта, 02:25

Modified 2 марта, 02:25

Updated 2 марта, 02:25

Красноярцам рассказали, какие овощи и фрукты помогут похудеть к лету

Красноярцам рассказали, какие овощи и фрукты помогут похудеть к лету

2 марта 2025, 02:25
Фото: 1MI.
В краевом Роспотребнадзоре рассказали жителям Красноярского края, какие продукты помогут сбросить лишние килограммы к лету.

Как отмечают специалисты, после завершения зимнего периода многие люди пытаются похудеть, забывая при этом о правильном и сбалансированном питании.

По словам экспертов, в марте необходимо восполнить дефицит витаминов для поддержания ослабленного организма.

В первую очередь в свой рацион нужно добавить различные виды капусты, сельдерей, хрен и чеснок. Еще меню можно разнообразить свеклой, морковью и картофелем.

Эти овощи не являются диетическими и имеют высокий гликемический индекс. Однако они обладают полезными элементами, поэтому их можно есть в небольшом количестве.

Из фруктов специалисты рекомендуют употреблять ананасы, бананы, гранаты, мандарины, яблоки, киви, авокадо, лаймы, лимоны и грейпфруты.

Если хотите похудеть к лету и составить индивидуальный рацион питания, лучше обратитесь к диетологу.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Овощи#Фрукты
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