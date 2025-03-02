«Мы чистым воздухом дышать когда-нибудь будем?»: Красноярск снова окутала едкая дымка

Posted 2 марта, 04:02
Published 2 марта, 04:02
Modified 2 марта, 04:03
Updated 2 марта, 04:03
Режим НМУ в Красноярске официально завершился накануне. Он действовал с 19:00 27 февраля до 16:00 1 марта.
По данным Nebo.Live, загрязнения наблюдаются во всех районах Красноярска. Карта окрашена черным и оранжевым. Сильнее всего воздух загрязнен в Железнодорожном и Советском районах.
Хуже всего ситуация складывается на Железнодорожников, Красной Армии, Маерчака, Декабристов, Горького, Менжинского, Школьном переулке, Петра Подзолкова и Калинина.
Датчик минэкологии горят зеленым и никаких превышений не фиксируют.
Так сейчас выглядит город на камерах: это Взлетная — Аэровокзальная и Дачная — в сторону Николаевского моста.
В соцсетях красноярцы жалуются на грязный воздух и спрашивают, когда в городе будет чистый воздух.
«На Бугаче всегда Мордор. В низине чад стоит непроглядный»
«А чистым воздухом мы дышать когда-нибудь будем?»
«Я чистый воздух когда-нибудь увижу в этом городе?»
«Да когда это уже прекратится?»
«Слушайте, может уже хватит этих режимов НМУ? Ну, дышать невозможно же!»
Режим НМУ, согласно данным Среднесибирского УГМС, действовал этой зимой порядка 20 дней, однако датчики минэкологии и Nebo.live фиксировали загрязнения и в другие дни.