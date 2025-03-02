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Posted 2 марта, 04:02

Published 2 марта, 04:02

Modified 2 марта, 04:03

Updated 2 марта, 04:03

Красноярск окутан едкой дымкой, режим НМУ пока не продлили

«Мы чистым воздухом дышать когда-нибудь будем?»: Красноярск снова окутала едкая дымка

2 марта 2025, 04:02
Фото: cam.krk.ru.

Красноярск окутан едкой дымкой, режим НМУ пока не продлили

Сегодня, 2 марта, в Красноярске по-прежнему сильно загрязнен воздух. Это следует из данных проекта экологов-активистов Nebo.Live.

Режим НМУ в Красноярске официально завершился накануне. Он действовал с 19:00 27 февраля до 16:00 1 марта.

По данным Nebo.Live, загрязнения наблюдаются во всех районах Красноярска. Карта окрашена черным и оранжевым. Сильнее всего воздух загрязнен в Железнодорожном и Советском районах.

Фото: nebo.live

Хуже всего ситуация складывается на Железнодорожников, Красной Армии, Маерчака, Декабристов, Горького, Менжинского, Школьном переулке, Петра Подзолкова и Калинина.

Датчик минэкологии горят зеленым и никаких превышений не фиксируют.

Фото: krasecology.ru

Так сейчас выглядит город на камерах: это Взлетная — Аэровокзальная и Дачная — в сторону Николаевского моста.

Фото: cam.krk.ru

В соцсетях красноярцы жалуются на грязный воздух и спрашивают, когда в городе будет чистый воздух.

«На Бугаче всегда Мордор. В низине чад стоит непроглядный»
«А чистым воздухом мы дышать когда-нибудь будем?»
«Я чистый воздух когда-нибудь увижу в этом городе?»
«Да когда это уже прекратится?»
«Слушайте, может уже хватит этих режимов НМУ? Ну, дышать невозможно же!»

Режим НМУ, согласно данным Среднесибирского УГМС, действовал этой зимой порядка 20 дней, однако датчики минэкологии и Nebo.live фиксировали загрязнения и в другие дни.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Воздух#НМУ#Режим НМУ#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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