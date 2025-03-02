На 8 Марта не будет длинных выходных

Posted 2 марта, 07:50
Published 2 марта, 07:50
Modified 2 марта, 07:52
Updated 2 марта, 07:52
В честь 8 Марта длинных выходных в этот раз не будет. Жители России, которые работают в пятидневку, отдохнут только в субботу, 8 марта, и воскресенье, 9 марта.
Но в мае пройдут две череды длинных выходных. В честь Дня труда россияне будут отдыхать с 1 по 4 число включительно. Потом наступит отдых в честь Дня Победы — с 8 по 11 мая включительно.
Далее будут четыре выходных подряд в честь Дня России — с 12 по 15 июня. После наступит трехдневный отдых на День народного единства — со 2 по 4 ноября.
31 декабря 2025 года будет выходным.