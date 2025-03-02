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Posted 2 марта, 07:50

Published 2 марта, 07:50

Modified 2 марта, 07:52

Updated 2 марта, 07:52

На 8 Марта не будет длинных выходных

На 8 Марта не будет длинных выходных

2 марта 2025, 07:50
Фото: 1MI.
Публикуем календарь праздников в России в 2025 году.

В честь 8 Марта длинных выходных в этот раз не будет. Жители России, которые работают в пятидневку, отдохнут только в субботу, 8 марта, и воскресенье, 9 марта.

Но в мае пройдут две череды длинных выходных. В честь Дня труда россияне будут отдыхать с 1 по 4 число включительно. Потом наступит отдых в честь Дня Победы — с 8 по 11 мая включительно.

Фото: Минтруд

Далее будут четыре выходных подряд в честь Дня России — с 12 по 15 июня. После наступит трехдневный отдых на День народного единства — со 2 по 4 ноября.

31 декабря 2025 года будет выходным.

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#Люди#Общество#Праздники#Календарь#Праздник#8 марта
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