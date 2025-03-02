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Posted 2 марта, 07:13

Published 2 марта, 07:13

Modified 2 марта, 07:13

Updated 2 марта, 07:13

Организаторы продолжили Масленицу после гибели женщины на конкурсе по поеданию блинов

Организаторы продолжили Масленицу после гибели женщины на конкурсе по поеданию блинов

2 марта 2025, 07:13
Фото: 1MI.
В Красноярском крае организаторы продолжили празднование Масленицы после гибели женщины. Ее тело накрыли курткой.

Трагедия произошла 1 марта в селе Березовское Курагинского района. По словам очевидцев, во время конкурса по поеданию блинов одна из участниц подавилась и начала задыхаться.

Как пишут «Взгляд Инфо» и «КП-Красноярск» со ссылкой на источники и очевидцев, к приезду скорой женщина уже была мертва. Полиция проводит проверку и устанавливает причину смерти женщины.

Как пишет ТВК со ссылкой на очевидца, на празднике якобы не было дежурных медиков. По словам мужчины, люди делали массаж сердца женщине.

Как отмечает очевидец, скорая приехала через 15 минут. Врачи пытались интубировать женщину, поставили капельницу, но это не помогло и она скончалась.

«Считаю, что если бы скорая дежурила на празднике, то у нее было бы гораздо больше шансов выжить».

Одна из посетительниц фестиваля рассказала «ПМ», что погибшую просто накрыли курткой и продолжили праздновать Масленицу.

«Естественно, после такого конкурс по поеданию блинов отменили. Но сам фестиваль продолжился, несмотря на то, что некоторые просили все отменить. Минут через 15-20 тело погибшей забрали».

Еще один очевидец заявил Ngs24.ru, что глава поселка якобы не обратил внимание на случившееся.

Корреспондент «ПМ» попытался связаться с администрацией села Березовское, однако на звонки никто не ответил.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#18+#Красноярский край#Смерть#Курагинский район#Масленица#Блины
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