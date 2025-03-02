После смерти на Масленице врачи рассказали, как спасать подавившихся

Поводом стал трагический случай, который произошел 1 марта в селе Березовское Курагинского района во время масленичных гуляний. Участница конкурса по поеданию блинов на скорость подавилась. Очевидцы пытались помочь. Скорая приехала позже, начала оказывать помощь, но было поздно, женщина скончалась. Погибшей было 36 лет.