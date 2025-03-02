prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта, 12:15

Published 2 марта, 12:15

Modified 2 марта, 12:17

Updated 2 марта, 12:17

После смерти на Масленице врачи рассказали, как спасать подавившихся

После смерти на Масленице врачи рассказали, как спасать подавившихся

2 марта 2025, 12:15
Фото: prmira.ru.
В краевой больнице рассказали, как нужно спасать человека, который подавился едой.

Поводом стал трагический случай, который произошел 1 марта в селе Березовское Курагинского района во время масленичных гуляний. Участница конкурса по поеданию блинов на скорость подавилась. Очевидцы пытались помочь. Скорая приехала позже, начала оказывать помощь, но было поздно, женщина скончалась. Погибшей было 36 лет.

В краевой клинической больнице напомнили, как помочь подавившемуся человеку. Нужно применять прием Геймлиха:

1. Встаньте позади пострадавшего.
2. Обхватите его руками, сцепив их в «замок» чуть выше пупка под ребрами.
3. Сильно надавите на живот пострадавшего, резко сгибая руки в локтях. Не сдавливайте грудь пострадавшего.
4. Повторите прием несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся.

Фото: МЧС

Для понимания — если дыхательное горло закупорено не полностью, подавившийся человек кашляет; если полностью, держится за горло.

Специалисты добавили, что конкурсы по поеданию — это всегда большой риск подавиться.

#Люди#Общество#Врачи#Помощь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика