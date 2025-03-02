После смерти на Масленице врачи рассказали, как спасать подавившихся

Posted 2 марта, 12:15
Published 2 марта, 12:15
Modified 2 марта, 12:17
Updated 2 марта, 12:17
Поводом стал трагический случай, который произошел 1 марта в селе Березовское Курагинского района во время масленичных гуляний. Участница конкурса по поеданию блинов на скорость подавилась. Очевидцы пытались помочь. Скорая приехала позже, начала оказывать помощь, но было поздно, женщина скончалась. Погибшей было 36 лет.
В краевой клинической больнице напомнили, как помочь подавившемуся человеку. Нужно применять прием Геймлиха:
1. Встаньте позади пострадавшего.
2. Обхватите его руками, сцепив их в «замок» чуть выше пупка под ребрами.
3. Сильно надавите на живот пострадавшего, резко сгибая руки в локтях. Не сдавливайте грудь пострадавшего.
4. Повторите прием несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся.
Для понимания — если дыхательное горло закупорено не полностью, подавившийся человек кашляет; если полностью, держится за горло.
Специалисты добавили, что конкурсы по поеданию — это всегда большой риск подавиться.