«Посмотришь, как алюминий делаем»: красноярка предложила Трампу снять у нее квартиру

Posted 2 марта, 05:15
Published 2 марта, 05:15
Modified 2 марта, 06:12
Updated 2 марта, 06:12
Объявление появилось 26 февраля. Указано, что жилье сдают в Железнодорожном районе на Заводской.
Красноярка Анастасия в объявлении обратилась к американскому президенту Дональду Трампу. Она приглашает его отметить 9 Мая в Красноярске.
«Двушка в центре с видом на нашу знаменитую часовню в твоем распоряжении на несколько дней. Если хочешь, приезжай с Меланией [супруга Трампа], организуем баню, шашлыки, поход на Столбы. Заодно посмотришь, как мы тут алюминий делаем».
За 2-комнатную квартиру площадью 52 квадратных метра девушка просит 25 тысяч рублей.