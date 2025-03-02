«Посмотришь, как алюминий делаем»: красноярка предложила Трампу снять у нее квартиру

Красноярка предложила Дональду Трампу снять у нее квартиру в центре города

Жительница Красноярска опубликовала необычное объявление об аренде квартиры. Она предложила президенту США снять у нее 2-комнатную квартиру в центре города.

Объявление появилось 26 февраля. Указано, что жилье сдают в Железнодорожном районе на Заводской. Красноярка Анастасия в объявлении обратилась к американскому президенту Дональду Трампу. Она приглашает его отметить 9 Мая в Красноярске. «Двушка в центре с видом на нашу знаменитую часовню в твоем распоряжении на несколько дней. Если хочешь, приезжай с Меланией [супруга Трампа], организуем баню, шашлыки, поход на Столбы. Заодно посмотришь, как мы тут алюминий делаем». Фото: youla.ru За 2-комнатную квартиру площадью 52 квадратных метра девушка просит 25 тысяч рублей. В конце февраля Владимир Путин заявил, что Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия в Красноярском крае. Предварительно, стоимость проекта может составить около 15 миллиардов долларов.

В соцсетях многие красноярцы раскритиковали эту идею. Люди не понимают и удивляются, почему президент изменил риторику в отношении США и теперь они стали партнерами России.