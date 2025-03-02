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Posted 2 марта, 05:15

Published 2 марта, 05:15

Modified 2 марта, 06:12

Updated 2 марта, 06:12

Красноярка предложила Дональду Трампу снять у нее квартиру в центре города

«Посмотришь, как алюминий делаем»: красноярка предложила Трампу снять у нее квартиру

2 марта 2025, 05:15
Фото: youla.ru.

Красноярка предложила Дональду Трампу снять у нее квартиру в центре города

Жительница Красноярска опубликовала необычное объявление об аренде квартиры. Она предложила президенту США снять у нее 2-комнатную квартиру в центре города.

Объявление появилось 26 февраля. Указано, что жилье сдают в Железнодорожном районе на Заводской.

Красноярка Анастасия в объявлении обратилась к американскому президенту Дональду Трампу. Она приглашает его отметить 9 Мая в Красноярске.

«Двушка в центре с видом на нашу знаменитую часовню в твоем распоряжении на несколько дней. Если хочешь, приезжай с Меланией [супруга Трампа], организуем баню, шашлыки, поход на Столбы. Заодно посмотришь, как мы тут алюминий делаем».
Фото: youla.ru

За 2-комнатную квартиру площадью 52 квадратных метра девушка просит 25 тысяч рублей.

  • В конце февраля Владимир Путин заявил, что Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия в Красноярском крае. Предварительно, стоимость проекта может составить около 15 миллиардов долларов.
  • В соцсетях многие красноярцы раскритиковали эту идею. Люди не понимают и удивляются, почему президент изменил риторику в отношении США и теперь они стали партнерами России.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Квартира#Железнодорожный район#Аренда#Аренда жилья#Аренда квартиры#Объявление#Дональд Трамп
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