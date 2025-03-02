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Posted 2 марта, 10:14

Published 2 марта, 10:14

Modified 2 марта, 10:17

Updated 2 марта, 10:17

Работодатели в Красноярске проверяют кредитные истории людей при найме. Это законно?

Работодатели в Красноярске проверяют кредитные истории людей при найме. Это законно?

2 марта 2025, 10:14
Фото: 1MI.
Красноярских работодателей спросили, проверяют ли они кредитные истории людей, которые хотят к ним устроиться.

Такой опрос провел сервис SuperJob.

21% опрошенных сотрудников по поиску персонала утверждают, что в их компаниях проверяют кредитные истории всех кандидатов. Еще в 6% компаниях проходят выборочные проверки.

12% работников ответили, что сталкивались с этим во время трудоустройства в банк или на руководящую должность. Чаще о таких проверках рассказывали красноярцы в возрасте от 35 до 45 лет, а также те, чей доход превышает 100 тысяч рублей в месяц.

Юристы сервиса напомнили, что сведения о кредитах являются персональными данными. Работодатель может получить выписку из бюро кредитных историй только с письменного согласия человека, указав цель такой проверки.

Но работодатели при трудоустройстве могут спросить о кредитах во время общения или в анкете. Но отказать в работе из-за плохой кредитной истории не имеют права. По закону отказ может быть связан только с профессиональными качествами претендента.

  • Ранее 10% рекрутеров Красноярска рассказали, что используют нейросети в подборе персонала. Чаще всего они поручают ИИ написание текстов вакансий, формулировки ответов на вопросы в мессенджерах и тому подобное.
  • А здесь можно прочесть смешные и самые частые оправдания от опаздывающих сотрудников. В список нелепых и забавных объяснений вошли такие: «Забыл, куда иду» или «Забыл, что трудоустроился…»; «Засмотрелся на рассвет»; «Уснул котик утром на человеке».
  • Еще красноярцы рассказали, как часто ссорятся с коллегами и руководством и чем это заканчивается. 35% считают, что в случае серьезного конфликта с руководителем нужно увольняться, 32% ответили, что не стоит из-за этого уходить, каждый третий затруднился ответить.
#Люди#Общество#Работа#Кредиты#Кредит
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