Работодатели в Красноярске проверяют кредитные истории людей при найме. Это законно?

Posted 2 марта, 10:14
Published 2 марта, 10:14
Modified 2 марта, 10:17
Updated 2 марта, 10:17
Такой опрос провел сервис SuperJob.
21% опрошенных сотрудников по поиску персонала утверждают, что в их компаниях проверяют кредитные истории всех кандидатов. Еще в 6% компаниях проходят выборочные проверки.
12% работников ответили, что сталкивались с этим во время трудоустройства в банк или на руководящую должность. Чаще о таких проверках рассказывали красноярцы в возрасте от 35 до 45 лет, а также те, чей доход превышает 100 тысяч рублей в месяц.
Юристы сервиса напомнили, что сведения о кредитах являются персональными данными. Работодатель может получить выписку из бюро кредитных историй только с письменного согласия человека, указав цель такой проверки.
Но работодатели при трудоустройстве могут спросить о кредитах во время общения или в анкете. Но отказать в работе из-за плохой кредитной истории не имеют права. По закону отказ может быть связан только с профессиональными качествами претендента.