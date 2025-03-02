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Posted 2 марта, 01:38

Published 2 марта, 01:38

Modified 2 марта, 01:38

Updated 2 марта, 01:38

Самолет из Москвы не смог вылететь в Красноярск из-за поломки

Самолет из Москвы не смог вылететь в Красноярск из-за поломки

2 марта 2025, 01:38
Фото: t.me/bazabazon.
Сегодня ночью, 2 марта, самолет «Аэрофлота» не смог вовремя вылететь из Москвы в Красноярск из-за поломки.

Изначально борт должен был вылететь из Шереметьево в 01:10. Как пишет телеграм-канал Baza, командир поприветствовал пассажиров и запустил двигатели.

Однако вскоре двигатели заглохли, и на борт поднялись механики. Со слов пассажиров, ремонтные работы длились 1,5 часа. Предварительная причина задержки — серьезная тряска кресел в 9 и 10 рядах.

Видео: t.me/bazabazon.

Судя по онлайн-табло, рейс вылетел из Москвы в 07:18. Около 10 утра самолет должен приземлиться в Красноярске.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Самолет#Рейс#Аэрофлот#Задержка
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