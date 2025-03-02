Самолет из Москвы не смог вылететь в Красноярск из-за поломки

Posted 2 марта, 01:38
Published 2 марта, 01:38
Modified 2 марта, 01:38
Updated 2 марта, 01:38
Изначально борт должен был вылететь из Шереметьево в 01:10. Как пишет телеграм-канал Baza, командир поприветствовал пассажиров и запустил двигатели.
Однако вскоре двигатели заглохли, и на борт поднялись механики. Со слов пассажиров, ремонтные работы длились 1,5 часа. Предварительная причина задержки — серьезная тряска кресел в 9 и 10 рядах.
Судя по онлайн-табло, рейс вылетел из Москвы в 07:18. Около 10 утра самолет должен приземлиться в Красноярске.