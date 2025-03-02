Три совета как помочь организму после зимы

Posted 2 марта, 15:39
Published 2 марта, 15:39
Modified 2 марта, 15:39
Updated 2 марта, 15:39
Дело в том, что зимой организм не получает достаточно витамина D, который важен для бодрости, прочности костей и иммунитета. Этот витамин получают с пищей. Он также вырабатывается, когда человек находится на солнце — а в холодные месяцы люди много времени проводят в помещении. Нехватка витамина D приводит к утомляемости, слабости и впоследствии к заболеваниям.
Кроме того, рацион зимой отличается от того, что мы едим весной и летом. Обычно в холодное время года едят больше сытных блюд, а овощей, фруктов и ягод — меньше, что тоже влияет на иммунитет.
Руководитель меддепартамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская назвала три правила, которые помогут восстановить силы:
1 Спать
Просыпаться утром станет проще, но важно следить, чтобы сон длился 7-9 часов. Этого времени достаточно для восстановления.
2 Двигаться
Специалист говорит, что любая нагрузка будет полезнее, чем ее полное отсутствие. «Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что для поддержания здоровья достаточно двигаться 43 минуты в день».
3 Есть
Специалист советует следить, чтобы в рационе было достаточно клетчатки — в сутки желательно есть до 400 граммов овощей и фруктов, также важны белки, жиры, углеводы. Это поддержит организм и даст ему энергию.