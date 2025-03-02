Три совета как помочь организму после зимы

Дело в том, что зимой организм не получает достаточно витамина D, который важен для бодрости, прочности костей и иммунитета. Этот витамин получают с пищей. Он также вырабатывается, когда человек находится на солнце — а в холодные месяцы люди много времени проводят в помещении. Нехватка витамина D приводит к утомляемости, слабости и впоследствии к заболеваниям.