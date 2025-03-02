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Posted 2 марта, 15:39

Published 2 марта, 15:39

Modified 2 марта, 15:39

Updated 2 марта, 15:39

Три совета как помочь организму после зимы

Три совета как помочь организму после зимы

2 марта 2025, 15:39
Фото: prmira.ru.
Специалист дала советы, что нужно сделать, чтобы помочь организму после зимы и быть бодрым весной.

Дело в том, что зимой организм не получает достаточно витамина D, который важен для бодрости, прочности костей и иммунитета. Этот витамин получают с пищей. Он также вырабатывается, когда человек находится на солнце — а в холодные месяцы люди много времени проводят в помещении. Нехватка витамина D приводит к утомляемости, слабости и впоследствии к заболеваниям.

Кроме того, рацион зимой отличается от того, что мы едим весной и летом. Обычно в холодное время года едят больше сытных блюд, а овощей, фруктов и ягод — меньше, что тоже влияет на иммунитет.

Руководитель меддепартамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская назвала три правила, которые помогут восстановить силы:

1 Спать

Просыпаться утром станет проще, но важно следить, чтобы сон длился 7-9 часов. Этого времени достаточно для восстановления.

2 Двигаться

Специалист говорит, что любая нагрузка будет полезнее, чем ее полное отсутствие. «Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что для поддержания здоровья достаточно двигаться 43 минуты в день».

3 Есть

Специалист советует следить, чтобы в рационе было достаточно клетчатки — в сутки желательно есть до 400 граммов овощей и фруктов, также важны белки, жиры, углеводы. Это поддержит организм и даст ему энергию.

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