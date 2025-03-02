Цены на новостройки и вторичку в Красноярске могут сравняться? Что происходит сейчас

Posted 2 марта, 08:27
Published 2 марта, 08:27
Modified 2 марта, 21:11
Updated 2 марта, 21:11
Об этом сообщает сервис по продаже жилья Циан.
Квартиры в новостройках в стране продолжают дорожать быстрее, чем вторичка, несмотря на завершение льготной ипотеки. Такая ситуация складывается в 25 крупных городах из 35, но в Красноярске, например, все обстоит иначе.
По данным сервиса на февраль 2024 года, красноярская новостройка в среднем была дороже вторички на 15%. По данным на февраль 2025 года, разница составляет всего 6%. То есть ценовый разрыв сильно уменьшился.
При этом стоимость квадрата новостройки почти не изменилась, а квадрат вторички подорожал сильнее. В феврале 24 года средняя цена квадратного метра нового жилья составляла 139,5 тысячи рублей, в феврале 25 года — 140,7 тысячи рублей.
В феврале 24 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке составляла 121,6 тысячи рублей, в феврале 25 года — 132,4 тысячи рублей.
Разница в цене между первичкой и вторичкой также уменьшилась в Махачкале, Набережных Челнах, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе.
А сильнее всего ценовой разрыв между первичкой и вторичкой увеличился в Томске и Тольятти. Здесь средняя цена квадратного метра в новостройках на 52% выше.
Значительное превышение также в Челябинске и Новокузнецке — 47% и 43%. В Москве и Санкт-Петербурге первичка дороже вторички на 10% и 16% соответственно.
Эксперт Циан.Аналитики Елена Бобровская рассказала, почему ценовой разрыв в общем по стране растет:
«Завершение льготной ипотеки не привело к остановке роста цен. Скидок стало больше, но они остаются точечным инструментом и их размер невелик, на рынок выходит мало новых проектов с дешевым предложением на этапе котлована, растет себестоимость строительства и затраты на обслуживание подорожавшего проектного финансирования. На вторичном рынке таких стимулов для роста нет, поэтому ценовой разрыв продолжает увеличиваться».