Цены на новостройки и вторичку в Красноярске могут сравняться? Что происходит сейчас

на квартиры в Красноярске в 2025 году. В «Авито недвижимости», например, не прогнозируют снижения цен на новостройки, так как у застройщиков есть кредиты, которые сложнее выплачивать из-за высокой ключевой ставки. Строительные компании также снизили темы строительства после отмены массовой льготной ипотеки.

» Наталья Осколкова рассказала «ПМ»,

в этом году. Например, будет введен ипотечный стандарт, что затруднит выдачу ипотеки для тех, у кого нет денег на первоначальный взнос. В целом же, по мнению риелтора, нововведение защитит от рисков и сделает условия кредитования более прозрачными.