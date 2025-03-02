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Posted 2 марта, 08:27

Published 2 марта, 08:27

Modified 2 марта, 21:11

Updated 2 марта, 21:11

Цены на новостройки и вторичку в Красноярске могут сравняться? Что происходит сейчас

Цены на новостройки и вторичку в Красноярске могут сравняться? Что происходит сейчас

2 марта 2025, 08:27
Фото: prmira.ru.
Ценовой разрыв между жильем на первичном и вторичном рынках в Красноярске сократился, хотя в России в среднем увеличился с 16% до рекордных 20%.

Об этом сообщает сервис по продаже жилья Циан.

Квартиры в новостройках в стране продолжают дорожать быстрее, чем вторичка, несмотря на завершение льготной ипотеки. Такая ситуация складывается в 25 крупных городах из 35, но в Красноярске, например, все обстоит иначе.

По данным сервиса на февраль 2024 года, красноярская новостройка в среднем была дороже вторички на 15%. По данным на февраль 2025 года, разница составляет всего 6%. То есть ценовый разрыв сильно уменьшился.

При этом стоимость квадрата новостройки почти не изменилась, а квадрат вторички подорожал сильнее. В феврале 24 года средняя цена квадратного метра нового жилья составляла 139,5 тысячи рублей, в феврале 25 года — 140,7 тысячи рублей.

В феврале 24 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке составляла 121,6 тысячи рублей, в феврале 25 года — 132,4 тысячи рублей.

Разница в цене между первичкой и вторичкой также уменьшилась в Махачкале, Набережных Челнах, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе.

А сильнее всего ценовой разрыв между первичкой и вторичкой увеличился в Томске и Тольятти. Здесь средняя цена квадратного метра в новостройках на 52% выше.

Значительное превышение также в Челябинске и Новокузнецке — 47% и 43%. В Москве и Санкт-Петербурге первичка дороже вторички на 10% и 16% соответственно.

Эксперт Циан.Аналитики Елена Бобровская рассказала, почему ценовой разрыв в общем по стране растет:

«Завершение льготной ипотеки не привело к остановке роста цен. Скидок стало больше, но они остаются точечным инструментом и их размер невелик, на рынок выходит мало новых проектов с дешевым предложением на этапе котлована, растет себестоимость строительства и затраты на обслуживание подорожавшего проектного финансирования. На вторичном рынке таких стимулов для роста нет, поэтому ценовой разрыв продолжает увеличиваться».
  • Ранее аналитики федерального портала «Мир квартир» сообщили, что цены на новостройки в России выросли, а в Красноярске немного упали. По этим данным, средняя цена новой квартиры за январь уменьшилась на 0,8% и составляла 8 167 998 рублей.
  • «Проспект Мира» поговорил с экспертами по недвижимости и спросил, стоит ли ждать снижения цен на квартиры в Красноярске в 2025 году. В «Авито недвижимости», например, не прогнозируют снижения цен на новостройки, так как у застройщиков есть кредиты, которые сложнее выплачивать из-за высокой ключевой ставки. Строительные компании также снизили темы строительства после отмены массовой льготной ипотеки.
  • Цены на вторичку и загородное жилье тоже существенно не изменятся, полагают эксперты. Для россиян недвижимость по-прежнему остается надежным способом сбережения средств и ценным активом.
  • А руководитель агентства «Актив недвижимости» Наталья Осколкова рассказала «ПМ», что будет с ипотекой в этом году. Например, будет введен ипотечный стандарт, что затруднит выдачу ипотеки для тех, у кого нет денег на первоначальный взнос. В целом же, по мнению риелтора, нововведение защитит от рисков и сделает условия кредитования более прозрачными.
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