Умер Бувайсар Сайтиев

По данным Baza, предварительная причина смерти — остановка сердца. Издание написало, что днем 2 марта Сайтиева доставили в одну из московских больниц с «подозрением на отравление. Ему стало плохо, когда он находился во дворе своего дома. Сначала к нему на помощь пришел местный дворник, а потом и консьерж, вызвавший скорую».