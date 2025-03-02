Умер Бувайсар Сайтиев

Posted 2 марта, 20:26
Published 2 марта, 20:26
Modified 2 марта, 21:16
Updated 2 марта, 21:16
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что в последнее время Сайтиев лечился в московской больнице, «у него были проблемы с сердцем. Несмотря на все усилия врачей, его не стало».
По данным Baza, предварительная причина смерти — остановка сердца. Издание написало, что днем 2 марта Сайтиева доставили в одну из московских больниц с «подозрением на отравление. Ему стало плохо, когда он находился во дворе своего дома. Сначала к нему на помощь пришел местный дворник, а потом и консьерж, вызвавший скорую».
По данным Mash, у него была болезнь легких. «Для облегчения болей он использовал лекарства с сильнодействующими веществами в составе. Смерть могла наступить из-за остановки сердца в результате интоксикации».
Сообщается, что спустя несколько часов Бувайсар Сайтиев скончался в больнице. 11 марта ему исполнилось бы 50 лет.