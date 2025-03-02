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Posted 2 марта, 20:26

Published 2 марта, 20:26

Modified 2 марта, 21:16

Updated 2 марта, 21:16

Умер Бувайсар Сайтиев

Умер Бувайсар Сайтиев

2 марта 2025, 20:26
Фото: соцсети Бувайсар Сайтиев.
Скончался трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Ему было 49 лет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что в последнее время Сайтиев лечился в московской больнице, «у него были проблемы с сердцем. Несмотря на все усилия врачей, его не стало».

По данным Baza, предварительная причина смерти — остановка сердца. Издание написало, что днем 2 марта Сайтиева доставили в одну из московских больниц с «подозрением на отравление. Ему стало плохо, когда он находился во дворе своего дома. Сначала к нему на помощь пришел местный дворник, а потом и консьерж, вызвавший скорую».

По данным Mash, у него была болезнь легких. «Для облегчения болей он использовал лекарства с сильнодействующими веществами в составе. Смерть могла наступить из-за остановки сердца в результате интоксикации».

Сообщается, что спустя несколько часов Бувайсар Сайтиев скончался в больнице. 11 марта ему исполнилось бы 50 лет.

  • Бувайсар Сайтиев родился в Дагестане, по национальности — чеченец.
  • После окончания средней школы он переехал в Красноярск, где сложилась одна из сильнейших в России школ вольной борьбы. С 1993 года занимался под тренерством Дмитрия Миндиашвили. Стал почетным гражданином Красноярска.
  • Выиграл золото на Олимпиадах в 1996, 2004 и 2008 годах. Шесть раз становился чемпионом мира и шесть раз чемпионом Европы.
  • Позже Сайтиев был депутатом Госдумы, курировал спорт.
#Люди#Общество#Смерть
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