В Красноярске первая рабочая неделя марта будет теплой. Вот прогноз

Posted 2 марта, 04:20
Published 2 марта, 04:20
Modified 2 марта, 04:23
Updated 2 марта, 04:23
По информации gismeteo, в понедельник, 3 марта, в Красноярске ночью будет -9 градусов, днем потеплеет до -1.
Во вторник в ночные часы столбик термометра опустится до -13 градусов, однако в дневное время температура воздуха составит -2 градуса. В среду, 5 марта, ночью ожидается около -11 градусов, днем будет -1 и небольшой снег.
В ночь на четверг температура опустится до -10, однако уже в дневные часы столбик термометра поднимется до -1. В течение дня будет идти небольшой снег.
В пятницу, 7 марта, в Красноярске ночью прогнозируется около -12 градусов. Днем воздух прогреется до +1 градуса.