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Posted 2 марта, 04:20

Published 2 марта, 04:20

Modified 2 марта, 04:23

Updated 2 марта, 04:23

В Красноярске первая рабочая неделя марта будет теплой. Вот прогноз

В Красноярске первая рабочая неделя марта будет теплой. Вот прогноз

2 марта 2025, 04:20
Фото: prmira.ru.
Рассказываем, какая погода будет в Красноярске на рабочей неделе с 3 по 7 марта.

По информации gismeteo, в понедельник, 3 марта, в Красноярске ночью будет -9 градусов, днем потеплеет до -1.

Во вторник в ночные часы столбик термометра опустится до -13 градусов, однако в дневное время температура воздуха составит -2 градуса. В среду, 5 марта, ночью ожидается около -11 градусов, днем будет -1 и небольшой снег.

В ночь на четверг температура опустится до -10, однако уже в дневные часы столбик термометра поднимется до -1. В течение дня будет идти небольшой снег.

Фото: www.gismeteo.ru

В пятницу, 7 марта, в Красноярске ночью прогнозируется около -12 градусов. Днем воздух прогреется до +1 градуса.

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