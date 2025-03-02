В Красноярске появилась кофебудка. Где и что по ценам?

Posted 2 марта, 14:58
Published 2 марта, 14:58
Modified 2 марта, 15:13
Updated 2 марта, 15:13
Фото кофейни опубликовали в телеграм-канале «Кто с нами, Красноярск?» в феврале. Она находится на Взлетке — на Октябрьской — рядом с «Перцами». Проект называется «Кофе и точка». Судя по надписям, круглые сутки здесь можно купить и самим налить кофе с собой. Напитки стоят от 99 рублей.
Внутри есть кофейный аппарат и стол со всем необходимым — сахаром, сиропами, крышечками и остальным. Еще там установлена камера видеонаблюдения.
В соцсетях обсуждают появление точки. Один из жителей написал, что кофебудка стоит там уже около четырех месяцев. Другой указал, что видел уже похожие кофейни в городе. А кто-то отметил, что лучше купит кофе в кофейне.
«Главное, чтобы не было как с тёплыми остановками»
«Вы про спящих там бездомных? Хочется верить, что там будут следить за чистотой и безопасностью, надеюсь, камера там для этого»
«Мне кажется, похожая точка есть в Гремячей гриве между „Грин Хаусом“ и „Кексом"»
«Сомнительно, учитывая, что рядом скоро откроется Hello Coffee и стоит кофебусик»
«Он откроется ещё неизвестно когда (уже 500 лет наклейка „хэллоу кофе“, но его нет), а эта будка уже несколько месяцев там»
«Как и бусик. Да, про Hello понятно, они и в центре не сразу открылись. Я к тому, что лучше выберу профессиональную тачку, чем этот вендинговый аппарат. Но это всего лишь мое мнение».
В 2ГИС у будки «Кофе и точка» стоит 4 звезды и пока всего две оценки — 5 и 3. Первый отзыв появился 7 февраля — автор похвалил кофе и выбор сиропов, а сам проект назвал «чем-то новеньким».
Второй отзыв оставили в конце февраля — автор назвал будку «оригинальной» и добавил, что зимой это «актуально». В целом он поставил три балла, назвав кофе «сносным»:
«Кофе поразил весьма сносным качеством. Флэт уайт за 120 рублей действительно неплох. Пожалуй, с натяжкой даже честные 3 балла поставлю по всем свойствам. В меру качественные ингредиенты, нет чересчур противного послевкусия. Далеко не шедевр, разумеется, но радует, что хотя бы брать можно такое! В отличие от подавляющего большинства автоматов».
Судя по 2ГИС, кофейные точки этого же предпринимателя работают в других местах Советского и других районов, но внутри магазинов и учреждений.