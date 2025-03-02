В Красноярске появилась кофебудка. Где и что по ценам?

Фото кофейни опубликовали в телеграм-канале «Кто с нами, Красноярск?» в феврале. Она находится на Взлетке — на Октябрьской — рядом с «Перцами». Проект называется «Кофе и точка». Судя по надписям, круглые сутки здесь можно купить и самим налить кофе с собой. Напитки стоят от 99 рублей.