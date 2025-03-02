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Posted 2 марта, 14:58

Published 2 марта, 14:58

Modified 2 марта, 15:13

Updated 2 марта, 15:13

В Красноярске появилась кофебудка

В Красноярске появилась кофебудка. Где и что по ценам?

2 марта 2025, 14:58
Фото: t.me/ktokras.

В Красноярске появилась кофебудка

В Красноярске заметили кофебудку. Как указано на самой точке, это «первая в Красноярске уличная кофейня самообслуживания».

Фото кофейни опубликовали в телеграм-канале «Кто с нами, Красноярск?» в феврале. Она находится на Взлетке — на Октябрьской — рядом с «Перцами». Проект называется «Кофе и точка». Судя по надписям, круглые сутки здесь можно купить и самим налить кофе с собой. Напитки стоят от 99 рублей.

Фото: t.me/ktokras

Внутри есть кофейный аппарат и стол со всем необходимым — сахаром, сиропами, крышечками и остальным. Еще там установлена камера видеонаблюдения.

В соцсетях обсуждают появление точки. Один из жителей написал, что кофебудка стоит там уже около четырех месяцев. Другой указал, что видел уже похожие кофейни в городе. А кто-то отметил, что лучше купит кофе в кофейне.

«Вы про спящих там бездомных? Хочется верить, что там будут следить за чистотой и безопасностью, надеюсь, камера там для этого»
«Мне кажется, похожая точка есть в Гремячей гриве между „Грин Хаусом“ и „Кексом"»
«Сомнительно, учитывая, что рядом скоро откроется Hello Coffee и стоит кофебусик»
«Он откроется ещё неизвестно когда (уже 500 лет наклейка „хэллоу кофе“, но его нет), а эта будка уже несколько месяцев там»
«Как и бусик. Да, про Hello понятно, они и в центре не сразу открылись. Я к тому, что лучше выберу профессиональную тачку, чем этот вендинговый аппарат. Но это всего лишь мое мнение».

В 2ГИС у будки «Кофе и точка» стоит 4 звезды и пока всего две оценки — 5 и 3. Первый отзыв появился 7 февраля — автор похвалил кофе и выбор сиропов, а сам проект назвал «чем-то новеньким».

Второй отзыв оставили в конце февраля — автор назвал будку «оригинальной» и добавил, что зимой это «актуально». В целом он поставил три балла, назвав кофе «сносным»:

«Кофе поразил весьма сносным качеством. Флэт уайт за 120 рублей действительно неплох. Пожалуй, с натяжкой даже честные 3 балла поставлю по всем свойствам. В меру качественные ингредиенты, нет чересчур противного послевкусия. Далеко не шедевр, разумеется, но радует, что хотя бы брать можно такое! В отличие от подавляющего большинства автоматов».

Судя по 2ГИС, кофейные точки этого же предпринимателя работают в других местах Советского и других районов, но внутри магазинов и учреждений.

  • Еще в Красноярск планирует зайти федеральная сеть «цифровых» кофеен. Речь о сети «Дринкит».
  • Ранее в городе открылась еще одна кофейня Bloom Coffee. Точка заработала в «Планете».
  • А здесь — топ-9 авторских кофеен в Красноярске по мнению авторов телеграм-канала о кофе. В списке — «Культура», «Кофейная мануфактура» и другие.
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