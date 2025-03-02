В центре Красноярска планируют построить гостиницу. Открыть хотят в 2028 году

Posted 2 марта, 06:00
Published 2 марта, 06:00
Modified 2 марта, 06:01
Updated 2 марта, 06:01
Застройщиком выступит ООО «СпецПромСтрой-К1». На сайте мэрии опубликовали разрешение, согласно которому компании может строить гостиницу без 6-метрового отступа от красных линий с северной и северо-восточной сторон участков на Перенсона — Лебедевой.
Как объяснили «Дела.ру» представители компании, на участках сильный уклон, поэтому сначала придется укрепить грунт, разгрузить фундамент и откосы. Общая площадь участков — 3 153 квадратных метра. На одном из них расположен деревянный дом, на другой — пустырь.
Планируется, что отель будет четырехэтажным, при этом будут один подземный и два полуподземных этажа — там разместится автопарковка.
По проекту, гостиница будет как минимум три звезды. В отеле будет 51 номер, а также офисные помещения.
Застройщик отмечает, что здание планировали вписать в исторический центр города. Поэтому проектировщики «вдохновлялись» старинными зданиями на проспекте Мира.
Компания планирует обратиться за разрешением на возведение объекта на следующей неделе. Завершить строительство отеля хотят к 2028 году.