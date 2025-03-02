В центре Красноярска планируют построить гостиницу. Открыть хотят в 2028 году

Как объяснили «Дела.ру» представители компании, на участках сильный уклон, поэтому сначала придется укрепить грунт, разгрузить фундамент и откосы. Общая площадь участков — 3 153 квадратных метра. На одном из них расположен деревянный дом, на другой — пустырь.