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Posted 2 марта, 06:00

Published 2 марта, 06:00

Modified 2 марта, 06:01

Updated 2 марта, 06:01

В центре Красноярска планируют построить гостиницу. Открыть хотят в 2028 году

В центре Красноярска планируют построить гостиницу. Открыть хотят в 2028 году

2 марта 2025, 06:00
Фото: «СпецПромСтрой-К1» / dela.ru.
В Красноярске на пересечении улиц Перенсона и Ады Лебедевой планируют построить гостиницу. Сейчас на одном из участков находится пустырь, на другом — деревянный дом.

Застройщиком выступит ООО «СпецПромСтрой-К1». На сайте мэрии опубликовали разрешение, согласно которому компании может строить гостиницу без 6-метрового отступа от красных линий с северной и северо-восточной сторон участков на Перенсона — Лебедевой.

Фото: yandex.ru/maps

Как объяснили «Дела.ру» представители компании, на участках сильный уклон, поэтому сначала придется укрепить грунт, разгрузить фундамент и откосы. Общая площадь участков — 3 153 квадратных метра. На одном из них расположен деревянный дом, на другой — пустырь.

Планируется, что отель будет четырехэтажным, при этом будут один подземный и два полуподземных этажа — там разместится автопарковка.

Фото: «СпецПромСтрой-К1» / dela.ru

По проекту, гостиница будет как минимум три звезды. В отеле будет 51 номер, а также офисные помещения.

Застройщик отмечает, что здание планировали вписать в исторический центр города. Поэтому проектировщики «вдохновлялись» старинными зданиями на проспекте Мира.

Компания планирует обратиться за разрешением на возведение объекта на следующей неделе. Завершить строительство отеля хотят к 2028 году.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Мэрия Красноярска#Перенсона#Гостиница#Ады Лебедевой
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