79% красноярцев начинают работать в студенчестве. Кем?

Результатами опроса с «ПМ» поделились аналитики «Авито Работы». Больше всего тех, кто получил первый опыт работы во время учебы, оказалось у специалистов в сфере продаж и управления недвижимостью — 89% опрошенных представителей этой области начали карьеру еще в студенческие годы. Еще часто начинали карьеру в студенчестве специалисты по управлению персоналом — 86% и работники автомобильного бизнеса — 84%.