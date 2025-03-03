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Posted 3 марта, 09:26

Published 3 марта, 09:26

Modified 3 марта, 09:32

Updated 3 марта, 09:32

79% красноярцев начинают работать в студенчестве. Кем?

79% красноярцев начинают работать в студенчестве. Кем?

3 марта 2025, 09:26
Фото: 1MI.
79% жителей Красноярска начинают карьеру в студенческом возрасте.

Результатами опроса с «ПМ» поделились аналитики «Авито Работы». Больше всего тех, кто получил первый опыт работы во время учебы, оказалось у специалистов в сфере продаж и управления недвижимостью — 89% опрошенных представителей этой области начали карьеру еще в студенческие годы. Еще часто начинали карьеру в студенчестве специалисты по управлению персоналом — 86% и работники автомобильного бизнеса — 84%.

22% опрошенных начали работать по специальности в формате полной занятости уже с первых курсов, еще 10% сделали это на последних курсах.

11% студентов и выпускников подрабатывали не по специальности в других сферах, а 12% находили временную или частичную занятость по специальности.

Выпускники ссузов подрабатывали реже — о подобном опыте рассказали 10% и 11% опрошенных соответственно.

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