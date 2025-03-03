79% красноярцев начинают работать в студенчестве. Кем?

Posted 3 марта, 09:26
Published 3 марта, 09:26
Modified 3 марта, 09:32
Updated 3 марта, 09:32
Результатами опроса с «ПМ» поделились аналитики «Авито Работы». Больше всего тех, кто получил первый опыт работы во время учебы, оказалось у специалистов в сфере продаж и управления недвижимостью — 89% опрошенных представителей этой области начали карьеру еще в студенческие годы. Еще часто начинали карьеру в студенчестве специалисты по управлению персоналом — 86% и работники автомобильного бизнеса — 84%.
22% опрошенных начали работать по специальности в формате полной занятости уже с первых курсов, еще 10% сделали это на последних курсах.
11% студентов и выпускников подрабатывали не по специальности в других сферах, а 12% находили временную или частичную занятость по специальности.
Выпускники ссузов подрабатывали реже — о подобном опыте рассказали 10% и 11% опрошенных соответственно.