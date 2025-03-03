Более 800 маломобильным пассажирам помогли на вокзалах КрасЖД с начала года

Posted 3 марта, 05:04
Published 3 марта, 05:04
Modified 3 марта, 05:06
Updated 3 марта, 05:06
Наибольшее количество обращений поступило в Красноярске (512), Абакане (189) и Ачинске (72).
В 2024 году помощь и услуги сопровождения были оказаны 6,7 тыс. пассажирам с ограниченными возможностями, в том числе на вокзалах Красноярск — 4,3 тысячи, Абакан –1,4 тысячи, Ачинск — 531. Также данной услугой воспользовались посетители вокзалов Боготол, Мариинск, Заозёрная и Канск-Енисейский.
Сотрудники вокзалов оказывают маломобильным гражданам содействие при оформлении проездных документов, пользовании камерами хранения, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и помогают сесть в поезд. При необходимости пассажиров обеспечивают креслом-коляской или каталкой для лежачих больных, также помогают с транспортировкой багажа. Все услуги оказываются бесплатно.
Подать заявку на оказание специализированной помощи, а также зарезервировать места для инвалидов в поездах дальнего следования можно в круглосуточном режиме. Для этого нужно обратиться в Центр содействия мобильности на сайте ОАО «РЖД» (в подразделе «Помощь на вокзалах») либо по телефону 8-800-775-00-00 (добавочный 1 в тоновом режиме). Заявку необходимо оставить не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки.
На крупных железнодорожных вокзалах КрасЖД создана вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания маломобильных пассажиров: установлены пандусы и подъемники, оборудованы специализированные санитарные комнаты и комнаты отдыха, нанесены тактильные направляющие указатели, таблички со шрифтом Брайля и мнемосхемы. Также работают индукционные системы для передачи звуковых сигналов на слуховые аппараты. На вокзале Красноярск маломобильные пассажиры могут воспользоваться лифтами.
Красноярская железная дорога взаимодействует с региональными общественными объединениями инвалидов, чтобы учитывать их пожелания.