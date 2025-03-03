Более 800 маломобильным пассажирам помогли на вокзалах КрасЖД с начала года

Подать заявку на оказание специализированной помощи, а также зарезервировать места для инвалидов в поездах дальнего следования можно в круглосуточном режиме. Для этого нужно обратиться в Центр содействия мобильности на сайте ОАО «РЖД» (в подразделе «Помощь на вокзалах») либо по телефону 8-800-775-00-00 (добавочный 1 в тоновом режиме). Заявку необходимо оставить не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки.