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Posted 3 марта, 05:04

Published 3 марта, 05:04

Modified 3 марта, 05:06

Updated 3 марта, 05:06

Более 800 маломобильным пассажирам помогли на вокзалах КрасЖД с начала года

Более 800 маломобильным пассажирам помогли на вокзалах КрасЖД с начала года

3 марта 2025, 05:04
Фото: КрасЖД.
В январе–феврале 2025 года специальными сервисами на крупных вокзалах Красноярской железной дороги воспользовались 846 пассажиров с ограниченными возможностями. Это на 2,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Наибольшее количество обращений поступило в Красноярске (512), Абакане (189) и Ачинске (72).

В 2024 году помощь и услуги сопровождения были оказаны 6,7 тыс. пассажирам с ограниченными возможностями, в том числе на вокзалах Красноярск — 4,3 тысячи, Абакан –1,4 тысячи, Ачинск — 531. Также данной услугой воспользовались посетители вокзалов Боготол, Мариинск, Заозёрная и Канск-Енисейский.

Сотрудники вокзалов оказывают маломобильным гражданам содействие при оформлении проездных документов, пользовании камерами хранения, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и помогают сесть в поезд. При необходимости пассажиров обеспечивают креслом-коляской или каталкой для лежачих больных, также помогают с транспортировкой багажа. Все услуги оказываются бесплатно.

Подать заявку на оказание специализированной помощи, а также зарезервировать места для инвалидов в поездах дальнего следования можно в круглосуточном режиме. Для этого нужно обратиться в Центр содействия мобильности на сайте ОАО «РЖД» (в подразделе «Помощь на вокзалах») либо по телефону 8-800-775-00-00 (добавочный 1 в тоновом режиме). Заявку необходимо оставить не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки.

На крупных железнодорожных вокзалах КрасЖД создана вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания маломобильных пассажиров: установлены пандусы и подъемники, оборудованы специализированные санитарные комнаты и комнаты отдыха, нанесены тактильные направляющие указатели, таблички со шрифтом Брайля и мнемосхемы. Также работают индукционные системы для передачи звуковых сигналов на слуховые аппараты. На вокзале Красноярск маломобильные пассажиры могут воспользоваться лифтами.

Красноярская железная дорога взаимодействует с региональными общественными объединениями инвалидов, чтобы учитывать их пожелания.

#Владислав Савончик
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