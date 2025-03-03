Бывшего главу Березовки отправили в колонию на 10 лет за незаконные сделки с землей

Posted 3 марта, 12:09
Published 3 марта, 12:09
Modified 3 марта, 12:11
Updated 3 марта, 12:11
Как сообщили в прокуратуре, c 2015 по 2020 год Суслов «на основании заявлений заинтересованных лиц» перевел 16 земельных участков общей площадью 250 тысяч м² из производственных и водоохранных зон в сельскохозяйственные.
Это нарушило генплан поселка и правила землепользования и застройки. Участки продали местным жителям без проведения торгов и по заниженной стоимости — за 70 тысяч рублей.
В результате этих незаконных сделок причинен ущерб в размере 67 миллиона рублей.
Суд признал Суслова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на три года.
Сейчас 14 участков возвращены в муниципальную собственность, а 14,8 миллиона рублей прокуратура взыскала в счет погашения ущерб.