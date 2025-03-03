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Posted 3 марта, 12:09

Published 3 марта, 12:09

Modified 3 марта, 12:11

Updated 3 марта, 12:11

Бывшего главу Березовки отправили в колонию на 10 лет за незаконные сделки с землей

Бывшего главу Березовки отправили в колонию на 10 лет за незаконные сделки с землей

3 марта 2025, 12:09
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Экс-главу поселка Березовка Сергея Суслова приговорили к 10 годам колонии за превышение должностных полномочий при распоряжении муниципальными землями.

Как сообщили в прокуратуре, c 2015 по 2020 год Суслов «на основании заявлений заинтересованных лиц» перевел 16 земельных участков общей площадью 250 тысяч м² из производственных и водоохранных зон в сельскохозяйственные.

Это нарушило генплан поселка и правила землепользования и застройки. Участки продали местным жителям без проведения торгов и по заниженной стоимости — за 70 тысяч рублей.

В результате этих незаконных сделок причинен ущерб в размере 67 миллиона рублей.

Суд признал Суслова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на три года.

Видео: Прокуратура Красноярского края.

Сейчас 14 участков возвращены в муниципальную собственность, а 14,8 миллиона рублей прокуратура взыскала в счет погашения ущерб.

  • Суслов уже неоднократно судим за незаконные сделки с землей. В мае 2023 года ему дали пять лет колонии за превышение полномочий — он незаконно передал по заниженной стоимости два участка в Березовке физическому лицу.
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