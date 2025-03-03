Дело против бежавшего экс-депутата Гольдмана могут приостановить. А что с пайщиками?

Сам Гольдман покинул Россию. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране и что им известно его местонахождение. В декабре 2024 года стало известно, что экс-депутата заметили в Мексике. Сейчас в полиции не раскрывают, где он может находится.