Дело против бежавшего экс-депутата Гольдмана могут приостановить. А что с пайщиками?

Posted 3 марта, 07:22
Published 3 марта, 07:22
Modified 3 марта, 10:36
Updated 3 марта, 10:36
«До конца мая мы завершим производство всех экспертиз, сформируем окончательный текст обвинения в отношении Гольдмана и возможно привлечем к ответственности еще ряд лиц, которые в разное время занимали должности в „Агро Вкладе“. Если к этому времени его местонахождение официально не будет установлено, то уголовное дело будет приостановлено за розыском. Сам розыск будет продолжаться до того момента, пока мы его не найдем», — заявил Северин.
Северин отметил, что «никого не должна смущать формулировка „уголовное дело будет приостановлено“, так как такой уголовные процесс». По его словам, «без Гольдмана все следственные действия, которые необходимы для доказания его вины, выполнены», а далее «уголовное дело подлежит приостановлению — это вполне законное решение».
При этом Северин отметил, что вопрос о возвращении денег пайщикам может решаться только в судебном процессе.
«Предположим, местоположение Гольдмана будет установлено, нам будет известна страна его нахождения, мы отправим документы о его экстрадиции. <…>. Можем предположить, что нам откажут по разным причинам, тогда уголовное дело будет направлено в суд без участия Гольдмана. Либо ходатайство удовлетворят и он будет доставлен в Российскую Федерацию».
Северин указал, что сейчас им сложно взаимодействовать с Интерполом, однако отметил, что «контакты есть».
На уточняющий вопрос корреспондента «ПМ» Северин ответил, что Гольдман вывел заграницу порядка 2 миллиардов рублей.
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».
Сейчас Гольдману инкриминируется пять составов преступлений: два мошенничества, два факта неправомерного осуществления платежей и один факт незаконного образования юридического лица.