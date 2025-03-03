Экс-главе краевого фонда капремонта дали 7 лет колонии за взятку

Попелышева задержали в июне 2023 года при получении взятки в 5 миллионов рублей. По версии следствия, до этого он за 12 миллионов рублей предложил знакомому застройщику покровительство и попустительство в вопросах заключения контрактов и работ по капитальному ремонту домов.