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Posted 3 марта, 03:36

Published 3 марта, 03:36

Modified 3 марта, 03:39

Updated 3 марта, 03:39

Экс-главе краевого фонда капремонта дали 7 лет колонии за взятку

Экс-главе краевого фонда капремонта дали 7 лет колонии за взятку

3 марта 2025, 03:36
Фото: СК Красноярского края.
Бывшему гендиректору фонда капитального ремонта Красноярского края Михаилу Попелышеву дали 7 лет колонии строгого режима за взятку. Ему передали 6,6 миллионов рублей от общей суммы в 12 миллионов рублей.

Попелышева задержали в июне 2023 года при получении взятки в 5 миллионов рублей. По версии следствия, до этого он за 12 миллионов рублей предложил знакомому застройщику покровительство и попустительство в вопросах заключения контрактов и работ по капитальному ремонту домов.

В мае 2023-го бизнесмен передал подсудимому часть обещанного — 1,6 миллиона рублей, чем обеспечил себе новые контракты на подрядные работы.

Попелышев получил 6,6 миллионов рублей от общей суммы в 12 миллионов рублей.

Суд квалифицировал действия подсудимого как коммерческий подкуп (ч. 8 ст. 204 УК РФ) и назначил ему 7 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере двукратной суммы взятки — 24 миллиона рублей.

#Владислав Савончик
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