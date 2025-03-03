Экс-главе краевого фонда капремонта дали 7 лет колонии за взятку

Posted 3 марта, 03:36
Published 3 марта, 03:36
Modified 3 марта, 03:39
Updated 3 марта, 03:39
Попелышева задержали в июне 2023 года при получении взятки в 5 миллионов рублей. По версии следствия, до этого он за 12 миллионов рублей предложил знакомому застройщику покровительство и попустительство в вопросах заключения контрактов и работ по капитальному ремонту домов.
В мае 2023-го бизнесмен передал подсудимому часть обещанного — 1,6 миллиона рублей, чем обеспечил себе новые контракты на подрядные работы.
Попелышев получил 6,6 миллионов рублей от общей суммы в 12 миллионов рублей.
Суд квалифицировал действия подсудимого как коммерческий подкуп (ч. 8 ст. 204 УК РФ) и назначил ему 7 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере двукратной суммы взятки — 24 миллиона рублей.