Из Красноярска во Вьетнам запустят прямые рейсы. Когда и что по ценам?

Posted 3 марта, 07:08
Published 3 марта, 07:08
Modified 3 марта, 07:10
Updated 3 марта, 07:10
Как сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск, чартерные рейсы авиакомпании будут летать в курортный город Нячанг раз в неделю.
Вот расписание на ближайшие месяцы:
Руководитель турфирмы «Лечу куда хочу» Мария Тарареева рассказала радио «Красноярск Главный», что цены на тур начинаются от 90 тысяч рублей.
«Цены — около 90 тыс. руб. на человека за путевку на 12 дней с завтраками и прямым перелетом из Красноярска. А знаменитый Vinpearl, который туристы очень любят, по системе „всё включено“ стоит порядка 140-150 тысяч рублей на человека. Сразу предупреждаю, что на этой неделе будут самые лучшие цены. Потому что направление пять лет ждали. Естественно, цены будут повышаться».
Сейчас из Красноярска во Вьетнам можно добраться с двумя и более пересадками. Стоимость билетов начинается от 27 тысяч рублей в одну сторону.