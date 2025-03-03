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Posted 3 марта, 01:35

Published 3 марта, 01:35

Modified 3 марта, 01:42

Updated 3 марта, 01:42

Красноярец угрожал убить продавца шаурмы игрушечным пистолетом и получил условку

Красноярец угрожал убить продавца шаурмы игрушечным пистолетом и получил условку

3 марта 2025, 01:35
Фото: 1MI.
В Красноярске осудили мужчину, который угрожал убийством продавцу шаурмы игрушечным пистолетом. Ему назначили 8 месяцев условно, рассказали в полиции.

Все произошло в июле 2024 года. Неизвестный забежал в павильон на улице Щорса, начал угрожать продавцу и размахивал пистолетом. Он требовал работницу вернуть ему какие-то вещи, а затем ушел.

Полицейские задержали мужчину и нашли у него игрушечный пистолет. Выяснилась, что мужчина был пьян. Он требовал у продавца вернуть ему его вещи, хотя у нее их не было. После чего он начал угрожать словесно, а также размахивать игрушечным пистолетом, который нашел на улице во дворах.

Мужчина вину признал и раскаялся. Он считал, что вещи, которые на самом деле лежали дома, продавец шаурмы украла, и очень хотел их вернуть, а игрушку использовал для устрашения.

В полиции отметили, что мужчина был ранее судим. Из-за случая с продавщицей его осудили по уголовному деле за угрозу убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). Суд приговорил его к 8 месяцам условно с испытательным сроком на 8 месяцев.

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#Владислав Савончик#Происшествия#Красноярск#Полиция#Алкоголь#Пистолет#Шаурма#Судимость
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