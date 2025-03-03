Красноярец угрожал убить продавца шаурмы игрушечным пистолетом и получил условку

Полицейские задержали мужчину и нашли у него игрушечный пистолет. Выяснилась, что мужчина был пьян. Он требовал у продавца вернуть ему его вещи, хотя у нее их не было. После чего он начал угрожать словесно, а также размахивать игрушечным пистолетом, который нашел на улице во дворах.