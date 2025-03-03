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Posted 3 марта, 09:59

Published 3 марта, 09:59

Modified 3 марта, 10:03

Updated 3 марта, 10:03

Красноярец взял с владельцев пунктов Wildberries деньги за позитивные отзывы и пропал

Красноярец взял с владельцев пунктов Wildberries деньги за позитивные отзывы и пропал

3 марта 2025, 09:59
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Жителя Красноярска осудили за мошенничество с отзывами на работу пунктов выдачи Wildberries

Как рассказали в прокуратуре, в мае 2024 года 28-летний красноярец попал в чат с владельцами пунктов выдачи Wildberries по всей стране. Его посетила мысль: предложить предпринимателям за 6-9 тысяч рублей повысить рейтинг их пунктов.

Согласно схеме, мужчина должен был согласовать с бизнесменами товар, приобрести его и после выдачи оставить положительный отзыв. Однако после получения денег от владельцев пунктов, красноярец переставал выходить на связь.

Пострадавшими оказались пять предпринимателей. Сумма ущерба составила более 37 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил к 1 году 8 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

  • В начале декабря в Красноярске осудили молодую пару за мошенничество с товарами на маркетплейсе — молодые люди украли заказы на 300 тысяч.
  • До этого сотрудница пункта выдачи Wildberries украла товаров на 95 тысяч рублей — когда клиенты отказывались от посылок, она через программу оформляла возврат, но оставляла эти вещи себе.
  • В октябре жительница Красноярска обнаружила в системе Wildberries сбой и набрала товаров на 1,2 миллиона рублей, не оплачивая их.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Wildberries#Маркетплейс
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