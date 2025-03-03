Красноярец взял с владельцев пунктов Wildberries деньги за позитивные отзывы и пропал

Posted 3 марта, 09:59
Published 3 марта, 09:59
Modified 3 марта, 10:03
Updated 3 марта, 10:03
Как рассказали в прокуратуре, в мае 2024 года 28-летний красноярец попал в чат с владельцами пунктов выдачи Wildberries по всей стране. Его посетила мысль: предложить предпринимателям за 6-9 тысяч рублей повысить рейтинг их пунктов.
Согласно схеме, мужчина должен был согласовать с бизнесменами товар, приобрести его и после выдачи оставить положительный отзыв. Однако после получения денег от владельцев пунктов, красноярец переставал выходить на связь.
Пострадавшими оказались пять предпринимателей. Сумма ущерба составила более 37 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил к 1 году 8 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.