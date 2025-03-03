Красноярец взял с владельцев пунктов Wildberries деньги за позитивные отзывы и пропал

Как рассказали в прокуратуре, в мае 2024 года 28-летний красноярец попал в чат с владельцами пунктов выдачи Wildberries по всей стране. Его посетила мысль: предложить предпринимателям за 6-9 тысяч рублей повысить рейтинг их пунктов.