Красноярки рассказали, что хотят получить на 8 Марта. А что им будут дарить?

При этом потратить на подарок мужчины Красноярска планируют в среднем 2,8 тысячи рублей. Большинство опрошенных мужчин собираются уложиться в сумму от 1 до 3 тысяч рублей, еще 5% купят подарок стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей. 4% мужчин признались, что планируют сделать подарок своими руками.