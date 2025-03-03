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Posted 3 марта, 11:39

Published 3 марта, 11:39

Modified 3 марта, 11:41

Updated 3 марта, 11:41

Красноярки рассказали, что хотят получить на 8 Марта. А что им будут дарить?

Красноярки рассказали, что хотят получить на 8 Марта. А что им будут дарить?

3 марта 2025, 11:39
Фото: 1MI.
Жительницы Красноярска рассказали, что хотят получить в подарок на 8 Марта, а жители — что будут дарить.

Данные «ПМ» предоставили аналитики Авито. У женщин в топе самых желанных презентов лидируют цветы — 44% хотели бы получить в этот день букет. Треть опрошенных женщин (31%) считают, что лучший подарок — это деньги.

Еще 22% женщин в Красноярске обрадуются ювелирным украшениям, а 18% — косметике и парфюмерии.

Мужчины чаще всего планируют дарить цветы — 51%, косметику и парфюм — 36% и бытовую технику для дома — 27%. При этом бытовая техника вошла в женский антирейтинг подарков: 12% женщин считают, что это — не самый презент.

Еще 20% мужчин собираются дарить деньги, а 16% — гаджеты.

При этом потратить на подарок мужчины Красноярска планируют в среднем 2,8 тысячи рублей. Большинство опрошенных мужчин собираются уложиться в сумму от 1 до 3 тысяч рублей, еще 5% купят подарок стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей. 4% мужчин признались, что планируют сделать подарок своими руками.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Женщины#Подарки#8 марта
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