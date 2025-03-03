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Posted 3 марта, 08:38

Published 3 марта, 08:38

Modified 3 марта, 11:04

Updated 3 марта, 11:04

В краевом МВД раскрыли, сколько денег забрал за рубеж экс-депутат Гольдман

МВД раскрыло, сколько денег забрал с собой экс-депутат Гольдман. А где он находится?

3 марта 2025, 08:38
Фото: Соцсети.

В краевом МВД раскрыли, сколько денег забрал за рубеж экс-депутат Гольдман

Бежавший из России экс-депутат и агробизнесмен Романа Гольдмана мог забрать с собой за границу около двух миллиардов рублей. Такую сумму назвал замначальника краевой полиции Роман Северин, отвечая на вопрос корреспондента «Проспекта Мира».
«Будем исходить из того, что материалами уголовного дела [о мошенничестве в кооперативе „Агро Вклад“] установлена сумма причиненного ущерба — это 1,8 миллиарда рублей», — заявил Северин.

Также полицейский отметил, что в сентябре 2023 года, за два месяца до возбуждения дела, Гольдман «активно взаимодействовал с московской организацией» и получил от нее около 2,5 миллиарда рублей.

«Часть из этих денег, порядка 800 миллионов рублей, была потрачена на погашение кредитов в некоторых банках. Часть — погашены кредиторские обязательств. Но оставшаяся сумма, видимо, у Гольдмана», — рассказал Северин.

Всего, по оценкам полиции, бизнесмен мог забрать с собой порядка 2 миллиардов рублей. Замначальника полиции добавил, что Гольдман «не в чемоданах деньги вывез», а в безналичной форме.

Ранее стало известно, что Гольдмана заметили в Мексике, однако, где он находится сейчас неизвестно. У полиции «есть определенное понимание, где может находится Гольман», сообщил Северин и заявил, что не может озвучить эту информацию в интересах следствия.

Полицейский также указал, что сейчас им сложно взаимодействовать с Интерполом, однако отметил, что «контакты есть».

Видео: Соцсети.

Если к концу мая его местонахождение официально не будет установлено, то уголовное дело будет приостановлено. Сам розыск будет продолжаться до того момента, пока его не найдут. Вопрос о возвращении денег пайщикам может решаться только в судебном процессе, перед этим необходимо установить, в какой стране находится Гольман, и направить документы о его экстрадиции.

Против бизнесмена Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».

Сейчас Гольдману инкриминируется пять составов преступлений: два мошенничества, два факта неправомерного осуществления платежей и один факт незаконного образования юридического лица.

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