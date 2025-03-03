МВД раскрыло, сколько денег забрал с собой экс-депутат Гольдман. А где он находится?

Если к концу мая его местонахождение официально не будет установлено, то уголовное дело будет приостановлено. Сам розыск будет продолжаться до того момента, пока его не найдут. Вопрос о возвращении денег пайщикам может решаться только в судебном процессе, перед этим необходимо установить, в какой стране находится Гольман, и направить документы о его экстрадиции.