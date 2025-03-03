На трассе в Красноярском крае произошло лобовое ДТП с погибшим и пострадавшими

Posted 3 марта, 09:26
Published 3 марта, 09:26
Modified 3 марта, 09:28
Updated 3 марта, 09:28
Как сообщили в полиции, 36-летний водитель автомобиля «Тойоты» ехал со стороны Красноярска в сторону Енисейска, вылетел на встречку и столкнулся с «Ладой», за рулем которой был 47-летний мужчина.
Водитель «Тойоты» скончался на месте. Водитель и 22-летняя пассажирка «Лады» госпитализированы.
В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.