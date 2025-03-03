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Posted 3 марта, 09:26

Published 3 марта, 09:26

Modified 3 марта, 09:28

Updated 3 марта, 09:28

На трассе в Красноярском крае произошло лобовое ДТП с погибшим и пострадавшими

На трассе в Красноярском крае произошло лобовое ДТП с погибшим и пострадавшими

3 марта 2025, 09:26
Фото: МВД 24.
В Лесосибирске Красноярского края на 287 километре автодороги «Красноярск — Енисейск» произошла смертельная авария 3 марта.

Как сообщили в полиции, 36-летний водитель автомобиля «Тойоты» ехал со стороны Красноярска в сторону Енисейска, вылетел на встречку и столкнулся с «Ладой», за рулем которой был 47-летний мужчина.

Водитель «Тойоты» скончался на месте. Водитель и 22-летняя пассажирка «Лады» госпитализированы.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#Владислав Савончик#ДТП#Полиция#Красноярский край#Смертельная авария
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